O ‘novo rosto’ de Madonna no Grammy deixou os fãs realmente confusos e postando nas redes sociais

Madonna foi a oradora convidada de honra do 65º Grammy Awards deste domingo, no entanto, ela surpreendeu muitos fãs com seu ‘novo rosto’, pois ela passou por algumas cirurgias recentemente e as pessoas foram às redes sociais para comentar sobre sua aparência.

A Rainha do Pop apresentou os vencedores do Grammy Sam Smith e Kim Petras pela música “Unholy” que estava prestes a ser tocada e os parabenizou pela vitória, ao mesmo tempo em que reconheceu a importância de ser diferente e ter ideias contrastantes.

Madonna também parabenizou Kim Petras por ser a primeira mulher transgênero a ganhar um Grammy.

Um fã escreveu “Eu tentando ignorar o fato de que Madonna tem um rosto totalmente novo. #GRAMMYs”, um fã twittou junto com um vídeo meme de Adele parecendo confusa em um jogo de basquete.

“O que aconteceu com o rosto de Madonna?! #GRAMMYs”, outro comentou.

Falando sobre suas fotos que foram mostradas no palco durante seu discurso, um fã escreveu “Isso parece legítimo com uma imitadora de Madonna com fotos de rhe [sic] verdadeira Madonna ao fundo. Ela realmente estragou a cara”, disse.

“Madonna parece bem para a idade dela… se a idade dela é uma vampira de 2.700 anos que come bebês e pequenos animais vivos”, alguém comentou.

“Madonna foi indicada para ‘Best New Face’ no Grammy Awards deste ano?” um usuário também disse

“Que fórmula mágica foi usada para criar o novo rosto de #Madonna? Estou tão confusa com #GRAMMYs”, uma pessoa também adicionou o gif onde uma garota se confunde com matemática.

Madonna também agradeceu a todos os rebeldes que estavam “criando um novo caminho e levando a culpa por tudo isso”.