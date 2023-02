O ‘outro Eminem’ que foi atropelado por um caminhão faleceu

Oem 31 de janeiro de Ryan Shepardmais conhecido por atuar como Eminemdublê de, foi atropelado por um caminhão e agora descobriu-se que ele faleceu.

O dublê, de 40 anos, foi atropelado por um caminhão ao tentar atravessar uma rua em Washington (Estados Unidos), e já morreu em decorrência dos ferimentos.

“Ryan morreu em Washington no final de janeiro após ser atropelado por um caminhão”, disse o irmão de Ryan Shepard, Kyle, em comunicado ao ‘TMZ’.

“Os serviços de emergência o levaram a um hospital, mas era tarde demais.”

Ryan Shepard, dublê de Eminem

Ryan Shepard não só trabalhou como dublê de Eminem, mas também foi Eminemdublê de Eminem em fotografias e até o substituiu no MTV Movie Awards como o personagem de super-herói de Eminem, Rap Boy.

Ele voltou ao palco com o rapper em sua turnê Anger Management Tour de 2002 e em sua turnê pelo Japão e Europa em 2003.

No ano seguinte, ele apareceu no videoclipe de ‘Purple Hills’ do D12 como dublê de Eminem.

pastor deixou de ser dublê de Emimen há alguns anos e foi trabalhar como engenheiro de atração para a Disney e engenheiro de automação de teste para a SpaceX.