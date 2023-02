O passageiro do avião não se importa com o Super Bowl e as pessoas estão perdendo a cabeça

Sos entusiastas dos portos têm tirado sarro de um passageiro em um avião depois que ele se destacou da multidão por ser o único na viagem que não assistiu ao Super Bowl.

Um homem não se importou que o jogo emocionante de domingo resultou em uma vitória para o Kansas City Chiefsnos segundos finais desde que escolheu assistir à comédia romântica de 2005 Pegar em seu lugar.

Uma imagem da cabine do avião totalmente escura com um ônibus cheio de pessoas absortas no jogo se tornou viral.

Mas um homem escolheu assistir a comédia clássica estrelada por Will Smith e Kevin James ao invés do confronto entre oságuias e a chefes.

Além de Rihannaa tão esperada volta aos palcos, mais do que 100 milhões de americanos sintonizado para ver o chefes ganhar o jogo do campeonato 38-35.

As pessoas estão perdendo na internet por causa disso

A imagem foi compartilhada em Twitteronde o fã de cinema anônimo recebeu críticas online por sua escolha.

“O único cara assistindo Hitch neste avião deveria ser preso. Uma ameaça para a sociedade”, disse o pôster original Brett Hanfling.

O viajante foi cruelmente ridicularizado por Barstool Sports por se destacar da multidão, chamando-o de “o maior esforço do planeta”. Chegaram a dizer que o viajante tomou a decisão de se destacar apenas para “mandar um recado” aos demais passageiros.

“Ele quer que todos naquele avião saibam que ele se vê como um ser superior, porque ele nunca se envolveria em uma atividade tão humilde quanto assistir ao Super Bowl”, disseram eles.

Como você se sente sobre isso? Devemos todos deixar o homem assistir ao filme em paz?