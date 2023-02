O pesadelo de Zion Williamson: ele perdeu 60% dos jogos em sua carreira na NBA

Cgalinha a New Orleans Pelicans selecionado Zion Williamson com a primeira escolha geral em 2019 NBA draft, o jogador de 1,98 m de altura estava destinado a se tornar um dos melhores atacantes da liga.

No entanto, quase quatro anos depois, ele ainda não correspondeu às expectativas, principalmente devido às inúmeras lesões.

Este ano, Williamson está afastado dos gramados desde o início de fevereiro, quando sofreu uma lesão no tendão da coxa.

Conseqüentemente, ele foi forçado a perder o fim de semana do All-Star, apesar de ter sido escolhido como titular do evento principal. Então, pelicanos Vice Presidente Executivo David Griffin revelou que Williamson havia sofrido um revés.

“Acho que estamos olhando várias semanas após o intervalo do All-Star”, grifo disse.

“O que isso parece em termos de linha do tempo, eu realmente não posso te dizer.”

Histórico de lesões de Zion Williamson

Williamson apareceu em 29 dos 59 jogos dos Pelicans nesta temporada. Ele jogou os três primeiros, errou dois, depois jogou oito, errou três, depois atuou em 14 antes de perder outros três e, finalmente, jogou quatro antes de ficar de fora nas oitavas de final.

Suas lesões o impediram de encontrar consistência. Desde que ingressou na franquia da NBA, ele participou de apenas 114 dos 287 jogos disputados pelo pelicanos nas últimas quatro temporadas.

Isso significa que ele jogou apenas 39,7% dos jogos de seu time. Em outras palavras, ele perde seis a cada 10 jogos.

Se você contar todas as estações, Williamson apresenta em apenas 28,5 jogos por campanha, ou 38 partidas por período, se não contarmos a temporada 2021/22, quando foi afastado devido a uma lesão grave.

Sião está brilhando quando está em forma

Quando saudável, Sião demonstrou que é uma excelente estrela da NBA. Na verdade, ele tem uma média de 25,8 pontos, 7,0 rebotes e impressionantes 60,5 por cento de arremesso.

Williamson é uma força da natureza e os zagueiros lutam para contê-lo quando está perto da cesta. Mas, seu físico o está impedindo de ter sucesso como esperado.

Com quase 130 quilos, ele é o quarto jogador mais pesado da NBA. De acordo com as estatísticas da liga, apenas Bojan Marjanovic e Jusuf Nurkic pesam mais que ele, e os dois são mais altos, com 2,23m e 2,13m, respectivamente.

Contrato e salário de Zion Williamson

Apesar de seus ferimentos recorrentes, o pelicanos ainda acreditam em sua estrela, que ainda tem 22 anos. Nova Orleans ofereceu a ele uma arriscada extensão de contrato de cinco anos e US$ 193 milhões.

No entanto, eles incluíram uma cláusula que lhes permitirá monitorar seu peso e percentual de gordura corporal. Se ele ultrapassar certos limites, seu salário poderá ser reduzido.

Na atual temporada, Williamson receberá 13,5 milhões de dólares. No próximo ano, ganhará 33,5 milhões de dólares, sendo que na época 2027/28, que é a última do seu atual contrato, tem garantidos 44,2 milhões de dólares em salários.