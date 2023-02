O Phoenix Suns está pronto para a estreia de Kevin Durant contra o Hornets na quarta-feira

Cgalinha o comércio para Kevin Durant aconteceu entre o Brooklyn Nets e o Phoenix Suns, o time do Valley sabia que teria que esperar até depois do fim de semana do Al-Star. Durant estava se recuperando de uma lesão que o manteve fora do jogo por várias semanas, mas ele fez um grande progresso e finalmente chegou o dia. O Phoenix Suns quer que Durant sinta como sua chegada é importante para eles, pois publicaram um vídeo em sua homenagem. Durant deve retornar às atividades da NBA na quarta-feira contra o Charlotte Hornets. A equipe fez o anúncio em todas as plataformas de mídia social que possui e também em seu site oficial.

No vídeo dedicado, o Phoenix Suns mostrou alguns dos destaques mais importantes da carreira de Kevin Durant. Eles também anunciaram que ele fará sua estreia oficial na quarta-feira. A maioria dos adversários do Charlotte Hornets estará lá, até mesmo Michael Jordan testemunhará a estreia de KD, mas há um jogador que deve perder a ocasião. Nós estamos falando sobre LaMelo Ball, que acabou de sofrer uma fratura feia no tornozelo e perderá o resto da temporada. Todas as estrelas estão se alinhando para assistir Kevin Durant ter uma estreia feliz com o Phoenix Suns. Todo o Vale e a América estarão assistindo.

Por quanto tempo Kevin Durant ficou ferido?

Em 8 de janeiro, KD sofreu uma entorse grave no ligamento colateral medial que o manteve fora de atividade desde então. Durante o tempo que ele passou recuperando, todo o mercado comercial mudou da noite para o dia com sua chegada ao Suns e a chegada de Kyrie Irving ao Dallas Mavericks. De repente, o Ocidente está ainda mais competitivo do que já era. Quem vencer o Oeste tem uma boa chance de chegar ao título. A chegada de Durant a uma equipe que já conta com Devin Booker e Chris Paul definitivamente os transforma em um dos principais candidatos ao título. Veremos esses três jogando no mesmo time pela primeira vez. Deve ser um para as idades, prepare seus gravadores de vídeo.