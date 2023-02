O piloto da NASCAR Kyle Busch foi detido no México por viajar com uma arma para o Caribe

O piloto da NASCAR, Kyle Busch, tirou merecidas férias no Caribe mexicano e, de acordo com sua declaração, esqueceu que tinha uma arma na bagagem e, embora tivesse uma licença de porte de arma escondida, teve que enfrentar a lei .

O motorista de 37 anos afirma que no final de janeiro ele e sua esposa Samantha foram para Cancún, no México, e ele se esqueceu completamente de sua arma.

Kyle Busch afirma que esqueceu que tinha uma arma na bagagem

Como em centenas de países do mundo, viajar com uma arma no México é contra a lei, mesmo que o portador saiba como usá-la e tenha licença para isso, Kyle teve que enfrentar as autoridades mexicanas que entenderam a situação e o detiveram. para questionamento.

Kyle abordou a situação nas redes sociais na segunda-feira, dizendo que “eu não conhecia a lei mexicana e não tinha intenção de trazer uma arma para o México”.

“Quando foi descoberto, cooperei totalmente com as autoridades, aceitei as penalidades e voltei para a Carolina do Norte.”

Os promotores de Quintana Roo abordaram a situação em um comunicado que dizia: “O réu condenado, Kyle Thomas “B”, foi considerado totalmente responsável pelo crime de porte de arma de fogo sem licença e posse de cartuchos para uso exclusivo das Forças Armadas .”

A arma era de uso exclusivo das Forças Armadas

Kyle Busch é piloto da equipe Richard Childress Racing e é um piloto icônico no circuito da NASCAR. Algumas de suas realizações são que ele ganhou 22 corridas da NASCAR e 60 Cup Series.

Busch voltou para a Carolina do Norte sem muitos problemas significativos e pediu desculpas pelo acidente.

“Peço desculpas pelo meu erro e aprecio o respeito demonstrado por todas as partes ao resolvermos o assunto”, concluiu Busch. “Minha família e eu consideramos este assunto encerrado.”

Busch voltou aos Estados Unidos para participar do Busch Light Clash no The Coliseum em Los Angeles e terminou em terceiro.