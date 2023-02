O poker é um esporte?

O poker é considerado um esporte da mente desde 2010

Quando se fala de poker, o debate inicial era se o jogo era um jogo de sorte ou azar ou perícia, no entanto, atualmente o debate evoluiu para sobre se se trata de um esporte ou não. Apesar de ser jogado em casinos, devido à sua grande complexidade e popularidade, o jogo se tornou mais semelhante a um esporte do que a um jogo de casino.

Sendo muito populares desde que surgiu, no século XIX, nos Estados Unidos, o poker se tornou ainda mais famoso com o aparecimento dos casinos online e outros operadores focados apenas neste jogo. Operadores como a 888 Poker rapidamente ganharam uma dimensão mundial porque além de se focarem na interface e jogabilidade para os seus jogadores, também disponibilizam diferentes jogos de poker .

Este jogo atrai cada vez mais fãs, seja para tentarem obter ganhos, ou apenas por pura diversão. O poker atrai cada vez mais pessoas, independentemente do seu objetivo: quer queiram jogá-lo por diversão ou angariar algum dinheiro.

Aliás se o poker fosse “apenas” um jogo e maioritariamente baseado na sorte, significaria que a melhor mão ganharia sempre, o que claramente não é caso. Não apenas conta com diversas versões todas baseadas em estatísticas, cálculos e probabilidades, como a versão mais conhecida, o Texas Hold’em conta totalmente com a perícia, análise dos adversários, capacidade de reação, resistência física e análise matemática de probabilidades. Se a juntar a isso considerarmos que o xadrez é considerado um esporte mental e inclusive tem presença nas Olimpíadas, não percebemos com o Poker não poderia estar na mesma categoria, tendo em conta tudo o que engloba. Juntando a isso, é como a grande maioria dos esportes, um skill que com treino evolui e se domina, algo que não acontece num jogo maioritariamente baseado em sorte.

Podemos adicionar que o Dicionário Oxford define um desporto como “uma atividade que envolve esforço físico e habilidade na qual um indivíduo ou equipa compete contra outro ou outros para entretenimento”. E o poker inclui todos estes fatores, sendo, por isso, um esporte:

Competição – no poker os oponentes são outros jogadores, e não o casino, envolvendo, por isso, competição entre vários participantes. os melhores jogadores de poker do mundo não são aqueles que são génios a jogar bem as suas cartas;

Requer habilidade – requer habilidades específicas para ser jogado, se quiser ter possibilidades de vencer.

Requer paciência – para vencer é necessário ser paciente, para saber quando apostar, ou quando deve esperar a próxima rodada. É fundamental também manter o foco em tudo o que está a acontecer durante o jogo;

Duração dos jogos – não requer esforço físico como alguns esportes, mas o jogador deve estar preparado para torneios que chegam a durar 10 horas;

Pensamento lógico – Este jogo exige a toma de decisões matemáticas sob pressão e num reduzido espaço de tempo. É importante também saber ler os adversários e perceber que tipo de jogo têm. Os maiores vencedores são os jogadores que mais eficientemente reconhecem o que os seus adversários estão a fazer e constroem uma contra-estratégia vencedora;

Aprendizagem e treino – Jogar poker requer que o jogador, se quer vencer e ter rentabilidade, esteja continuamente a aprender sobre estratégias e formas de jogar e a treinar, mesmo em jogos amigáveis. Além disso, o treino envolve o estudo de números e estatísticas. O treino inclui também perceber quando os seus oponentes estão a fazer blefe, acrescentando aqui a componente psicológica;

Torneios – jogadores de todo o mundo participam em torneios, presenciais ou online, e que são transmitidos pela Internet, gerando entretenimento. Estes torneios são cada vez mais populares. Um exemplo é o World Series of Poker, que existe desde 2004 e atrai milhares de fãs, que podem assistir à transmissão do torneio através de um dispositivo móvel com acesso à Internet. Neste sentido, o poker assemelha-se ao futebol, hóquei, voleibol, basquetebol, e a muitos outros esportes.

Por isso, a combinação de elementos físicos e mentais torna este jogo um exporte, bem como, o exercício mental e a base de cálculo e probabilidades que está na conceção do jogo. O póquer é a única forma de jogo que pode ser considerada um esporte, também de acordo com a definição do Oxford Dictionary .

O poker exige capacidades físicas e mentais como muitos outros desportos

Esporte mental

O poker foi reconhecido, em 2010, pela International Mind Sports Association, como um esporte da mente, semelhante ao xadrez ou bridge. Adquiriu status de esporte em diferentes regiões, principalmente em países como Brasil ou Rússia. Além disso, é jogado nos World Mind Games , enquanto muitos fãs da modalidade tentaram já que o jogo fizesse parte das Olimpíadas. Ou seja, os esportes da mente são atividades que exigem, da parte dos jogadores, uma concentração mental alta, capacidade física, raciocínio lógico e um grande autocontrolo. O jogo conta ainda com outra exigência para ser um esporte: tem regras definidas por uma federação, a International Federation of Poker .

Outro dado que deve ser mencionado é que o Poker conta com cada vez mais profissionais todos os anos não apenas no Brasil mas em todo o mundo. Além de isto não ser possível num jogo assente em sorte demonstra que é possível obter lucros ou vitórias de forma consistente que permitem que os seus jogadores façam disto profissão, tal como, em vários outros esportes. Este crescimento também teve um efeito do outro lado, tornando o jogo cada vez mais famoso e procurado não apenas por jogadores como por espetadores, abrindo a porta a transmissões de torneios e criação de eventos específicos. Logicamente, além do dinheiro gerado tudo isto atrai patrocinadores para os jogadores e eventos e, mais uma vez, algo que não seria possível num jogo de sorte ou até em algo que não seja já considerado um esporte.

Mais recentemente uma versão do poker, o match poker foi reconhecido e creditado como esporte e que está apta para ser inserida nas Olimpíadas. Dando assim, mais um reconhecimento ao jogo como esporte.