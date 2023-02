O prêmio de MVP de Patrick Mahomes é, na verdade, um mau juju para os sonhos do Chiefs no Super Bowl

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes está olhando para se tornar o primeiro reinante MVP em mais de duas décadas para também ganhar o Super Bowl no mesmo NFL temporada.

O último jogador a ganhar o MVP da liga e um Troféu Lombardi no mesmo ano foi Kurt Warner em 1999.

Patrick Mahomes esquece completamente a live de Dia dos Namorados no ar: “Não conte para minha esposa”

Os últimos nove MVPs reinantes que jogaram no Super Bowl perderam, incluindo Warner em 2001.

Tom Brady foi o MVP da liga mais recente a perder um SB. Ironicamente, foi contra ninguém menos que os Eagles.

Mahomes, 27, pode quebrar a seqüência ininterrupta no domingo Super Bowl LVII com uma vitória sobre o Philadelphia Eagles no State Farm Stadium.

Lista de MVPs recentes que perderam o Super Bowl