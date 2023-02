O presente para aposentados e pensionistas do INSS é confirmado

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciaram uma novidade aos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Em breve, os segurados contarão com um cartão que unificará diferentes benefícios sociais.

“É um cartão que vai ter QR Code, vai estar disponível para os 37,5 milhões de beneficiários da previdência em todo o Brasil. O beneficiário vai poder pegar metrô do Rio, São Paulo, Ceará. Ou andar de ônibus. Em vez de cada local tirar uma autorização, esse cartão vai ter uma validade nacional”, explicou Lupi.

Quais serão os benefícios do cartão?

O Cartão do Beneficiário disponibilizará os direitos dos aposentados e pensionistas da autarquia, como passagens gratuitas de ônibus e outros descontos. A intenção é distribuir a nova ferramenta para as 37 milhões de pessoas contempladas pelo Instituto, para que possam utilizar os serviços de transporte público no Brasil.

De acordo com Lupi, no momento o cartão ainda está sendo desenvolvido em parceria do governo federal com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. No entanto, a expectativa é que outros bancos privados sejam convidados para participar da iniciativa.

O Executivo buscará parcerias para que o Cartão do Beneficiário disponibilize, além dos benefícios que já são assegurados, outras gratificações, como descontos em farmácias, hotéis, entre outros.

“Ao invés de o beneficiário da Previdência precisar tirar uma autorização local para usar os serviços de transporte daquele município, com o cartão ele terá validade nacional. Também estamos buscando novos benefícios aos aposentados. Correntistas do Banco do Brasil terão descontos, por exemplo, em farmácias conveniadas, benefícios em passagens aéreas, em hotéis e em outros serviços”, garantiu o ministro.

13º salário do INSS terá pagamento normalizado em 2023

Após três anos com pagamentos antecipados, finalmente os aposentados e pensionistas do INSS terão acesso ao 13º salário de forma regular, ou seja, nos últimos meses do ano. Segundo as informações, os repasses da primeira e segunda parcela acontecerão entre agosto e novembro.

Desse modo, veja como fica o calendário da primeira e segunda parcela do 13º salário do INSS:

1ª parcela

Para quem ganha um salário mínimo:

Final 1 – 25 de agosto;

Final 2 – 28 de agosto;

Final 3 – 29 de agosto;

Final 4 – 30 de agosto;

Final 5 – 31 de agosto;

Final 6 – 1º de setembro;

Final 7 – 4 de setembro;

Final 8 – 5 de setembro;

Final 9 – 6 de setembro;

Final 0 – 8 de setembro.

Para quem ganha MAIS que um salário:

Final 1 e 6 – 1º de setembro;

Final 2 e 7 – 4 de setembro;

Final 3 e 8 – 5 de setembro;

Final 4 e 9 – 6 de setembro;

Final 5 e 0 – 8 de setembro.

2ª parcela

Para quem ganha um salário mínimo:

Final 1 – 24 de novembro;

Final 2 – 27 de novembro;

Final 3 – 28 de novembro;

Final 4 – 29 de novembro;

Final 5 – 30 de novembro;

Final 6 – 1º de dezembro;

Final 7 – 4 de dezembro;

Final 8 – 5 de dezembro;

Final 9 – 6 de dezembro;

Final 0 – 7 de dezembro.

Para quem ganha MAIS que um salário:

Final 1 e 6 – 1º de dezembro;

Final 2 e 7 – 4 de dezembro;

Final 3 e 8 – 5 de dezembro;

Final 4 e 9 – 6 de dezembro;

Final 5 e 0 – 7 de dezembro.