O príncipe Andrew ameaça escrever um livro de memórias sobre os segredos mais sombrios da família real

EUvocê pensou memórias do príncipe Harry sobre o racismo normalizado da família real foi prejudicial para eles, segure sua calcinha porque Príncipe André é o próximo. De acordo com Radar Onlineo desgraçado Família real membro sente que quer se vingar ou pelo menos justificar. Eles falaram com uma fonte próxima Príncipe André e fez algumas revelações preocupantes. Segundo esta fonte, o Príncipe tem estado a olhar para as memórias do sobrinho, uma vez que se tornou um best-seller em todo o mundo. Eles alegam que o príncipe tem alguns dos família real segredos mais obscuros sobre os laços de seu tio com o nazista festa, os segredos de seu irmão e de sua mãe.

Aqui está a bomba da fonte que falou com Radar Online: “As pessoas pensavam do príncipe Harry memória foi ruim. Mas o que Andrew pode revelar sobre certos membros de sua família iria explodir a tampa! Andrew tem acesso a informações que podem ser embaraçosas para Charles e, na verdade, para toda a família. Ele poderia descobrir detalhes sobre os laços desse pai, o príncipe Philip, com nazista de hitler regime, e ele não estaria disposto a revelar os segredos mais sombrios de sua própria mãe, rainha Elizabeth! Andrew sente que já sofreu o suficiente – e fará os outros sofrerem se não derem atenção ao seu aviso. Ele está empenhado em salvar sua reputação esfarrapada, e um livro revelador parece ser o caminho a percorrer. Se e quando for publicado, ele derrubará muitas pessoas – incluindo o chefe da monarquia britânica!”

Que possíveis segredos o príncipe Andrew revela do rei e da falecida rainha?

Aqui é onde todos nós tiramos chapéus de papel alumínio, especialmente quando se trata de da Rainha Elizabeth II vida. Muitas coisas foram ditas sobre ela quando ela estava viva, ela era ativamente uma das pessoas mais poderosas do planeta Terra. Algumas dessas teorias são profundamente sombrias e outras são extremamente engraçadas de se falar. Mas Rei Carlos III’Os potenciais segredos obscuros da família poderiam ser muito mais prejudiciais para a família real e acabariam com seu relacionamento. Sinta-se à vontade para falar sobre qualquer uma dessas teorias malucas ou propor a ideia do livro do príncipe Andrew.