O príncipe Harry e Meghan Markle podem querer ‘ultrapassar’ a coroação do rei, revelando uma foto de seu filho

Meghan Markle e o príncipe Harry têm estado nos noticiários ultimamente, agora parece que também estrearão novas informações durante a coroação do rei Charles III, de acordo com diferentes versões de colunistas reais.

O duque e a duquesa de Sussex pode ter um novo anúncio, de acordo com Lee Cohen, que falou com o express.com.uk, ambos usarão sua plataforma para mostrar uma foto do filho”Não é como se a família real procurasse ocasiões para ofuscar as travessuras dos Sussex, muito pelo contrário..”

Colunistas reais avaliam que terão notícias próprias

Outra especialista em assuntos reais chamada Natalie Oliveri afirma que eles não deve fazer nenhuma acrobacia durante a cerimônia de coroação e todo o protocolo e deve procurar manter o plano

Olivieri afirma que “Eles também estão sendo encorajados a não fazer nenhuma acrobacia durante a coroação e realmente seguir o plano. Acho que a aparência deles na Coroação será muito semelhante à do Jubileu de Platina da Rainha no ano passado.”

Ela também pensa que “Podemos vê-los em um ou dois eventos, mas em grande parte eles serão mantidos nas sombras porque não querem se afastar do evento histórico.”

Príncipe Harry e Meghan Markle provavelmente comemorarão o aniversário de Archie

“Também é o aniversário de Archie, então eles podem dar uma festinha em Frogmore Cottage, como fizeram com Lilibet.”

Os filhos de Meghan e Harry agora se tornará príncipe e princesa como seu avô está se tornando rei, no entanto, ainda não foi revelado se eles usarão seus títulos reais.

Katie Nicholl, outra especialista, afirma que “todos nós sabemos Charles há muito deseja uma monarquia simplificada e é muito interessante que a rainha Margrethe tenha acabado de despojar os membros da família, além daqueles em linha direta de ascensão, desses títulos de HRH”.

“Os especialistas constitucionais com quem falei viram esse padrão da monarquia britânica se transformando mais em uma espécie de realeza de estilo europeu.”

“Se for esse o caso, então possivelmente eles não vão conseguir esses títulos. Uma coisa que sabemos é que os títulos são importantes para Charles; era importante para ele que a rainha consorte Camilla tivesse esse título.” ela elaborou.

“Não sabemos o que vai acontecer com o título de duque de Edimburgo e não sabemos se ele vai entregá-lo a Archie e Lilibet.” Katie Nicholl concluiu.