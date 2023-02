O príncipe Harry está passando por um momento ruim? Seus ganhos desde que deixou a família real e sua herança

Príncipe Harrye de Meghan Markleganhos podem exceder $ 100 milhões desde o Megxit, impulsionado pelo sucesso do novo livro de Harry”Poupar” e com mais três livros lucrativos em andamento.

O casal deu passos significativos para construir um império de negócios nos Estados Unidos, com especialistas prevendo seus patrimônio líquido poderia chegar $ 1 bilhão a menos que sua popularidade diminua.

O novo livro de Harry, “Poupar,” tem sido um sucesso comercial, vendendo mais de 629.300 cópias impressas em sua primeira semana nos EUA, e ao longo 750.000 cópias em todos os formatos no Reino Unido desde sua publicação em 10 de janeiro. Há rumores de que Harry recebeu um $ 20 milhões avançar de Casa Aleatória Pinguim para o livro.

#FridayReads – terminando o SPARE do príncipe Harry neste fim de semana (o audiolivro). Pessoalmente amando isso e sua derrubada da cultura tablóide britânica. Quem mais já leu? O que você acha? O que você está lendo neste fim de semana? #Poupar#SpareByPrinceHarrypic.twitter.com/wvOGPVQCq3 ? Susan Elia MacNeal (@SusanMacNeal) 24 de fevereiro de 2023

Não se sabe qual a porcentagem dos royalties que Harry negociou e se os “receitos” do livro irão para a caridade. Harry deu US$ 1,5 milhão para Sentebale, que ajuda crianças na África Austral em risco de HIV, e $ 671.000 para Bemcriança. O quarto livro previsto no acordo é um mistério.

Especialistas preveem que o patrimônio líquido do casal pode chegar a US$ 1 bilhão, a menos que a popularidade diminua

Meghan também está trabalhando em um guia de bem-estar como parte do acordo do livro. ela recebeu um Adiantamento de US$ 618.000 por seu livro ilustrado de 167 palavras, “O banco,” que se tornou um New York Times Best-seller. No entanto, os números das vendas nunca foram divulgados e o livro recebeu críticas mistas, com alguns críticos descrevendo-o como “calmante, amoroso, embora um pouco sentimental em alguns lugares”.

Acordo de Harry e Meghan Netflixassinado seis meses depois que o casal se mudou para a Califórnia em março de 2020, vale $ 100 milhões. Sua empresa, Archewell Productions, fará documentários, longas-metragens, shows com roteiro e programação infantil.

O documentário da Netflix foi lançado no final do ano passado e fez sucesso no serviço de streaming, com quase 2,5 milhões de pessoas assistindo ao primeiro episódio no dia de seu lançamento no Reino Unido. O duque e a duquesa de Sussex também lideraram e produziram a série “Viva para Liderar” em conjunção com Fundação Nelson Mandela, que foi lançado com um trailer brilhante de dois minutos em dezembro. No entanto, eles foram acusados ​​de roubar de Nelson Mandela nome e palavras para ganhar milhões no programa, e a série recebeu críticas mistas.

“A mentira mais perigosa que eles contaram é que de alguma forma eu me gabei sobre o número de mortes no Afeganistão… É uma mentira. E espero que agora que o livro foi lançado, as pessoas possam ver o contexto” – Prince atormentar#Pouparpic.twitter.com/F9VbWtRxxA ? Alexis (semeando discórdia no oeste) (@ArchewellBaby) 23 de fevereiro de 2023

Acordo de Harry e Meghan Spotify Vale $ 30 milhões. O podcast de Meghan, “Archewell Audio”, apresenta conversas com amigos, celebridades, historiadores e especialistas sobre a história dos estereótipos que as mulheres enfrentam, com algumas aparições de seu marido. No entanto, houve relatos de que o Spotify ficou impaciente com o casal sobre o ritmo das gravações, com apenas 12 episódios daqui a dois anos.

O patrimônio líquido de Harry e Meghan pode ser $ 118 milhõesde acordo com Forbesincluindo seus ganhos com negócios de livros, Netflix e Spotify, bem como suas propriedades e dinheiro. O império de negócios de Harry e Meghan nos Estados Unidos pode valer a pena $ 1 bilhão se sua popularidade continuar a crescer.

Em conclusão, os ganhos de Harry e Meghan têm sido significativos desde Megxit, e eles deram passos significativos para construir um império de negócios nos EUA. No entanto, seus ganhos futuros e popularidade são incertos, e resta saber se eles serão capazes de sustentar seu sucesso a longo prazo.