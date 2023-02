O príncipe Harry pode adicionar um novo capítulo ao livro de memórias ‘Spare’, relata

do príncipe Harry ‘Poupar‘ livro de memórias levou apenas alguns dias para se tornar um best-seller mundial, detalha algumas interações entre sua esposa Meghan Markle com o resto do Família real. Neste livro, o príncipe Harry já acusa seu irmão, seu pai e outros membros da família real de racismo contra sua esposa. Escrever este livro foi uma forma de pedir desculpas a todos os membros da família pelo que fizeram, mas o tiro saiu pela culatra. Em vez disso, ele recebeu críticas de todos os apologistas da Família Real e isso o distanciou deles também.

Príncipe Harry defende fazer acusações públicas contra sua família

Hoje, o mundo inteiro está se perguntando é Rei Carlos III convidará ele e Meghan Markle para a coroação em maio. Além disso, há uma divisão evidente entre o príncipe Harry e o príncipe Williams agora. Em entrevistas anteriores, o caçula dos dois irmãos disse à imprensa que tudo o que deseja é um pedido de desculpas das pessoas que prejudicaram sua esposa. Mas isso parece altamente improvável agora. Segundo relatos, o príncipe parece estar planejando uma nova estratégia para consertar as coisas entre eles ou marcar o fim real de seu relacionamento com eles.

Um novo capítulo ‘Spare’

Aqueles que compraram as memórias do príncipe Harry o fizeram em formato eletrônico, é a única forma de venda no momento. Mas a Page Six acabou de informar que, para o lançamento do livro, o príncipe tem um plano especial que pode criar mais tensão. Aqui está o que uma fonte disse ao pessoal da Page Six: “O príncipe Harry já está planejando adicionar pelo menos um novo capítulo… Os leitores estão ansiosos para saber [Harry and his wife, Meghan Markle’s] sentimentos sobre a reação real que sofreram após a exibição de seu documentário na Netflix e a publicação de ‘Spare’.”