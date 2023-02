O príncipe William canaliza o estilo de Lady Di usando dois relógios em eventos públicos, e esta é a razão pela qual

Co que quer que a realeza britânica faça ou deixe de fazer nos dias de hoje é alvo de comentários, seja a favor ou contra, ou simplesmente para divulgar algum fato curioso.

Uma delas ocorreu com as mais recentes aparições públicas de Príncipe Williamque tem chamado a atenção de várias pessoas que notaram um curioso detalhe relacionado à vestimenta do herdeiro do trono agora ocupado por Carlos III.

Príncipe William e Kate Middleton fazem coquetéis!

Em suas últimas saídas, William já foi visto usando dois relógios ao mesmo tempo, um em cada pulso. Em um ele usa seu Omega Seamaster 300mque foi um presente de sua mãe, princesa Dianae que ele usa há mais de 20 anos, por isso tem um grande significado sentimental para ele.

Para que ele usa outro relógio?

Mas no outro pulso ele usa um Garmin Forerunner 245 relógio inteligente. O verdadeiro motivo até agora ninguém sabe, mas fontes próximas a William e à família real apontam que pode haver dois motivos para isso.

A primeira é que o Omega ele usa por motivos sentimentais, e a outra é que o segundo real é um relógio que marca e rastreia a atividade física. E o fato é que tanto ele quanto sua esposa, Kate Middleton, sempre foram conhecidos por levar um estilo de vida saudável.

Na verdade, Kate é famosa por ser uma mulher fitness, então não é de se estranhar que William queira seguir seu exemplo e estar constantemente verificando qual é sua atividade física para se manter em forma.

Outra razão que se argumenta é que William está imitando sua mãe, a princesa Diana, que em 1981 apareceu em uma cerimônia pública usando dois relógios no pulso esquerdo.

Isso ocorreu durante uma das muitas partidas de polo que ela compareceu para acompanhar seu então marido, Charles. Embora muitos aleguem que naquela ocasião ela simplesmente usava o relógio do marido por segurança enquanto ele praticava pólo.

De qualquer forma, é muito provável que William inicie uma tendência de usar dois relógios, principalmente para pessoas que gostam de se exercitar.