O príncipe William sorri com South Park assando seu irmão Harry, por fonte

A alguns dias atrás, a irreverente série animada South Park tirou sarro do duque e da duquesa de Sussex, Príncipe Harry e a esposa dele Meghan Markleno episódio O tour de privacidade globalem que zombam dos pedidos de privacidade feitos por ambos, que ao mesmo tempo têm sido mais públicos do que nunca, revelando segredos e intimidades da família real britânica.

E esse episódio, segundo uma fonte próxima a Buckingham, deve ter dado Príncipe William uma boa risada, não que ele seja fã de South Park, mas que alguém de sua equipe já deve ter passado para ele um clipe do episódio.

Pelo menos foi o que foi revelado na manhã desta sexta-feira por uma pessoa próxima à família real britânica, falando no Good Morning Britain.

“Tenho certeza de que William não assiste ‘South Park’, mas imagino que um de seus amigos já deve ter visto nas redes sociais e enviado a ele um clipe”, disse ele.

William deve ter sorrido ironicamente

O informante, segundo o New York Postacrescentou: “Acho que ele provavelmente viu e tinha um sorriso irônico no rosto quando viu.

Os problemas entre os irmãos William e Harry teriam piorado desde que o último se casou com a atriz e ativista americana Meghan Markle em maio de 2018.

Harry e Meghan foram criticados por sua suposta busca por privacidade e suas declarações explosivas contra a família real, que foram tornadas públicas com os documentários da Netflix ‘Harry & Meghan’ e as memórias de Harry, ‘Spare’, lançadas há um mês.

Em South Park, eles não são chamados por seus primeiros nomes, mas “príncipe e princesa do Canadá”, bem como referidos como o “príncipe burro” e sua “esposa estúpida”.

Pelo menos alguém dentro do Palácio de Buckingham deve estar rindo.