O príncipe William tem um aviso severo para o príncipe Harry, Meghan Markle e seus filhos

Tpor meio de seu livro de memórias mais vendido ‘Poupar‘, Príncipe Harry revelou todos os maus momentos que passou pelas mãos do irmão mais velho. Neste livro, ele ainda joga Princesa Kate sob o ônibus e isso criou danos irreparáveis ​​entre os dois irmãos. Segundo uma fonte citada pelo Besta Diária, Príncipe William concordou que terá que ver o príncipe Harry na coroação de seu pai. No entanto, um dos amigos mais próximos do príncipe William, que falou com A Besta Diária fez algumas revelações surpreendentes.

Isto é o que o amigo disse: “Príncipe William vai, é claro, respeitar seu pai, Rei Carlos‘ decisão sobre o comparecimento de Príncipe Harry em sua coroação… mas William preferiria que Harry não estivesse lá. A relação entre Harry e William agora é inexistente. Eles não se falam desde que o livro foi lançado, e William não tem intenção de atender o telefone tão cedo. Se fosse a coroação de William, Harry não estaria na lista. Não é nenhum segredo que, pessoalmente, ele preferiria que Harry não estivesse lá depois de tudo o que ele disse e fez.”

Prévia do clipe da entrevista do Príncipe Harry com o ‘Good Morning America’ da ABC

Príncipe William não quer nem que sua sobrinha e sobrinho compareçam

Este amigo de Príncipe William mencionou que se seu amigo tivesse uma palavra a dizer sobre se Príncipe Harry deveria comparecer à coroação ou não, ele preferiria manter seu irmão longe. Além disso, o amigo mencionou Meghan Marklesobrinha Lilibet e sobrinho Archie também não seria bem-vindo. O dano que o príncipe William sentiu com o livro de seu próprio irmão é profundo, ele pode nunca esquecer esse episódio com seu irmão. Chegará um dia em que o príncipe William será rei e quem sabe o que ele fará quando tiver o poder de banir seu irmão completamente do Família real. Existe uma chance para eles fazerem as pazes e deixarem de lado suas diferenças?