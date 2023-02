O príncipe Williams está mais furioso do que nunca com Harry: sua raiva catatônica empalidece em comparação com incidentes anteriores

Testes são tempos tensos para o Família realcom Príncipe Harryjunto com sua esposa Meghan Markletendo revelado vários segredos nas últimas semanas e meses.

Isso irritou atormentarirmão mais velho, Príncipe Williamque não consegue entender por que tantos segredos de família foram revelados nas memórias de ‘Spare’.

Príncipe Harry é chamado de “idiota” pela comentarista política Esther Krakue

Isso é um grande problema porque haverá uma reunião de família ainda este ano, quando todos se reunirão para Rei Carlos IIIda coroação oficial em 6 de maio.

Fontes reais afirmam que William está mais bravo do que nunca com Harry

De acordo com o jornalista Dan Woottona relação entre os irmãos está em um ponto crítico, como William nunca esteve tão zangado.

Wootton escreveu um artigo para o Daily Mail no qual rimava todas as dores de cabeça atormentar causou William ao longo dos anos, antes de explicar que a linha atual é o próximo nível.

“A raiva catatônica envolvendo William no mês passado em relação a seu irmão após a publicação de sua autobiografia distorcida ‘Spare’ – um assassinato de caráter eficaz do herdeiro do trono – empalidece em comparação”, Wootton escreveu.

“De acordo com minhas fontes reais, o príncipe de Gales ainda não consegue entender a intenção perversa por trás do livro de seu irmão, que ele acredita marcar o fim de seu relacionamento para sempre.

“Claro, o tempo cura todas as feridas, mas neste momento os cortesãos acreditam que William está determinado a nunca mais falar com seu irmão.

“Este é o ambiente de caixa de pólvora em que o novo rei espera que seus filhos se reúnam diante de uma audiência de bilhões enquanto o assistem ser coroado.”

Pode haver, portanto, fogos de artifício quando a coroação ocorrer, embora qualquer discussão certamente ocorra em particular.

Eles podem, no entanto, tornar-se histórias para um futuro Príncipe Harry livro, caso ele decida publicar uma sequência de suas memórias de muito sucesso ‘Spare’.