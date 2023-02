O que acontece agora com Daniel Alves e o que ele pode fazer para sair da prisão?

TTribunal Superior de Barcelona decidiu nesta terça-feira rejeitar o recurso interposto por Daniel Alves‘ defesa contra a decisão do juiz de mandar o jogador para a prisão, negando-lhe prisão preventiva sem fiança sob o argumento de que ele poderia fugir do país devido à sua capacidade econômica.

Alves é acusado de estuprar uma menina em um Barcelona boate em 30 de dezembro.

A questão é o que Alves pode fazer agora. Se quiser sair da prisão até o julgamento, seu advogado terá que apresentar outro recurso à Audiência, que pode se basear em duas vias.

Uma seria opor-se aos termos da resolução ou apresentar novo argumento aos fatos ocorridos no dia em questão.

advogado de Alves

Cristobal Martell, advogado do brasileiro, fez uma declaração na qual já discordava da decisão do Tribunal: “É uma decisão assimétrica porque usa como prova as declarações da polícia e, por outro lado, os elementos oferecidos pela defesa são adiados para o julgamento oral”. O novo recurso poderia ter como objetivo refutar essa linha.

Cristbal Martell, advogado de Dani Alves.EFE

Apresentando outros apelos

Poderia ainda insistir no facto de o ex-jogador não ter intenção de fugir de Espanha, algo que já fez no recurso anterior, “a sua vontade de sair de Espanha e fugir ao processo é e era inexistente”, mas ao qual poderia adicionar novos argumentos.

O que está claro é que o advogado pode apresentar os recursos que quiser. No caso de Rosell, isso foi feito até dez vezes.

O que resta saber é quão avançada está a investigação neste caso. Se fosse tão rápido quanto parece, não demoraria muito para o julgamento acontecer e então já haveria uma sentença sobre o suposto crime e não haveria necessidade de liberdade provisória.