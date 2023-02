O que acontece quando a gente ri? Veja os BENEFÍCIOS!

Você já parou para pensar no que acontece quando a gente ri? Já avaliou as sensações vividas depois de dar boas gargalhadas? Possivelmente você deve ter percebido que a risada proporciona uma sensação de leveza no corpo, não é mesmo? E isso é realmente um fato.

Porém, além desse efeito, a risada também ajuda a promover muitos outros benefícios para o nosso corpo. Quer descobrir quais são eles? Acompanhe este texto até o fim e saiba mais!

O que acontece quando a gente ri?

São muitos os efeitos que uma boa risada é capaz de gerar em nosso organismo. Quem experimenta gargalhadas ao longo do dia, poderá “provar” o nosso ponto de hoje: rir faz bem para a saúde física e mental. A seguir, veja quais são os motivos pelos quais esses efeitos são realmente notados depois da risada:

1. Produção de endorfina

Quando rimos de verdade, no nosso cérebro acontece a produção da endorfina, um hormônio capaz de proporcionar sensações de prazer e bem-estar no nosso corpo. Isso quer dizer que embora o motivo da risada possa passar, a sensação boa vivida naquele momento pode perdurar por um tempo, promovendo dias mais leves e felizes.

Por conta desse motivo, rir é algo muito bom para quem quer impulsionar a saúde mental.

2. Interação com as outras pessoas

Rir também pode ser uma excelente forma de estreitar os laços que construímos com as outras pessoas. Até porque, nos momentos divertidos nós podemos interagir com os outros, conhecendo-os e criando novas histórias para serem compartilhadas no futuro, concorda?

Por isso, a risada pode ser um excelente caminho para quem quer fortalecer amizades!

3. Ajuda a relaxar

Gargalhar é algo muito agradável, e isso costuma ser consenso entre a maior parte das pessoas. Até porque, depois de uma boa risada, os músculos do corpo passam a ficar mais relaxados, promovendo sensações de bem-estar.

É por isso que muita gente respira profundamente depois de rir e se sente mais “leve”. Logo, a risada é uma excelente alternativa para reduzir o estresse e a ansiedade em alguns casos.

4. Melhora o fluxo sanguíneo e protege o coração

Você sabe o que acontece no coração quando a gente ri? Basicamente, exercitamos o seu músculo e também auxiliamos na melhora do fluxo sanguíneo. Essa melhora é excelente para quem busca tratamentos naturais que ajudem a reduzir a pressão arterial, por exemplo.

Consequentemente, rir também é uma forma de proteger a saúde cardiovascular.

5. Queima calorias

A queima de calorias também acontece quando a gente ri! Sim, isso mesmo! Como “movimentamos” uma série de músculos do corpo para dar uma boa gargalhada, acabamos queimando calorias e proporcionando um efeito interessante no nosso objetivo de emagrecer.

Claro que a queima não é tão significativa quanto a de um exercício intenso, mas certamente pode trazer resultados satisfatórios quando incluímos a risada na nossa rotina. 🙂

Até porque, o compilado de benefícios da risada pode propiciar uma vida mais leve e feliz, de diversas formas. Por isso, trazer a felicidade para a rotina, lendo coisas engraçadas, circulando em ambientes que tenham eventos de comédia e assistindo a vídeos de descontração, é um caminho muito saudável. Experimente!