O que é ‘enviado como SMS via servidor’ no Android e como corrigi-lo

Em muitos dispositivos Android, o recurso “Enviado como SMS via servidor” permite que os usuários enviem mensagens de texto (SMS) por um servidor em vez de uma rede móvel. É comumente usado em situações em que a entrega de SMS tradicional falha, como quando o telefone de um destinatário está desligado ou fora do alcance. Durante esse processo, a mensagem passa por um servidor e é entregue assim que estiver disponível para recebimento no telefone do destinatário. Portanto, se você está ansioso para saber mais sobre esse recurso, aqui neste artigo você aprenderá sobre o mesmo. Então, vamos começar com o artigo.

O que é SMS?

Os serviços de mensagens de texto, como SMS, são usados ​​para enviar e receber mensagens de texto em telefones celulares. Na maioria dos casos, as mensagens SMS são usadas para comunicações curtas e informais entre as pessoas. Eles têm um limite de caracteres de 160 caracteres. Desde a década de 1980, a tecnologia SMS tornou-se uma forma de comunicação amplamente utilizada em todo o mundo. Não importa qual rede ou dispositivo você usa com SMS, você pode enviar mensagens para qualquer outro celular que suporte SMS.

Qual a diferença entre SMS e MMS?

MMS (Multimedia Messaging Service) e SMS (Short Message Service) são ambos tipos de serviços de mensagens de texto para dispositivos móveis. Em ambos os casos, há uma diferença considerável no conteúdo que pode ser enviado.

Com o SMS, você pode enviar mensagens curtas baseadas em texto com no máximo 160 caracteres. O SMS é um método simples e informal de comunicação entre indivíduos e é frequentemente usado para mensagens curtas, lembretes ou atualizações.

Por outro lado, o MMS é projetado para enviar conteúdo multimídia, como fotos, vídeos e áudio. Geralmente, as mensagens MMS são usadas para enviar mensagens multimídia ou complexas e podem ser muito maiores do que as mensagens SMS.

Há também uma diferença entre os métodos de entrega entre os dois. As mensagens MMS são enviadas diretamente para o telefone do destinatário através das redes SMS e MMS.

O que é RCS?

Este é um padrão de mensagens SMS e MMS de última geração que visa aprimorar os serviços tradicionais de SMS e MMS. Com o RCS, você pode enviar mensagens mais avançadas, semelhantes aos serviços de mensagens instantâneas, sem sacrificar a interoperabilidade com os serviços existentes de SMS e MMS.

Além de compartilhamento de imagem e vídeo de alta resolução, salas de bate-papo, recibos de leitura e indicadores de digitação, o RCS oferece vários recursos exclusivos não disponíveis nos serviços tradicionais de SMS e MMS.

Devido à entrega pela internet das mensagens RCS, elas são mais confiáveis ​​e mais rápidas do que as mensagens SMS ou MMS, pois não requerem conexão de rede móvel. Além de muitas operadoras de celular e fabricantes adotarem o RCS, ele também é um padrão global aberto. Com o RCS, os usuários podem enviar mensagens por diferentes redes e dispositivos, independentemente de seu provedor ou fabricante.

Quais são os recursos do Enviado como SMS via servidor?

É especialmente útil para indivíduos que precisam se comunicar com as pessoas de quem gostam por meio de mensagens de texto, como familiares e colegas. Além disso, é útil para viajantes que frequentemente viajam para fora da área de cobertura de sua rede móvel, mas ainda desejam garantir que suas mensagens cheguem aos destinatários pretendidos.

Há uma grande variedade de dispositivos Android com o recurso “Enviado como SMS via servidor”, como Samsung, LG e HTC. Você precisará de uma conexão confiável com a Internet e do software apropriado em seu dispositivo para usar esse recurso.

Alguns dispositivos Android podem vir com esse recurso pré-instalado, enquanto outros podem exigir o download de um aplicativo. Para usar o recurso “Enviado como SMS via servidor”, acesse o aplicativo de mensagens do seu dispositivo e selecione a opção de enviar mensagens via servidor assim que tiver o software necessário instalado.

Geralmente, o processo é direto e o destinatário de sua mensagem e seu texto podem ser facilmente selecionados. A mensagem é entregue ao telefone do destinatário em alguns segundos por meio da transmissão do servidor.

Com o recurso “Enviado como SMS via servidor”, você poderá enviar SMS de forma mais confiável do que usando os métodos tradicionais de entrega de SMS. É menos provável que a mensagem seja perdida ou atrasada por interrupções de rede ou outros problemas, pois ela é transmitida por meio de um servidor. Para aqueles que estão longe de seus familiares e amigos, esse recurso geralmente permite que as mensagens sejam entregues em números internacionais.

Há alguma desvantagem em enviar como SMS via servidor?

É importante observar, no entanto, que o recurso “Enviado como SMS via servidor” tem algumas desvantagens. Suas mensagens podem não ser entregues tão rapidamente quanto você gostaria se sua conexão com a Internet for lenta ou não confiável.

Além disso, esse recurso nem sempre está disponível em todos os lugares e pode ser necessário o uso de VPN ou serviço de proxy. No geral, o recurso “Enviado como SMS via servidor” em dispositivos Android pode ser útil e confiável.

Além de maior confiabilidade, economia e capacidade de enviar mensagens para números internacionais, ele também oferece várias vantagens em relação à entrega tradicional de SMS. Vale a pena considerar esse recurso se você usa mensagens de texto para comunicações importantes ou viaja com frequência.

Como corrijo “Enviado como SMS via servidor”?

Enviar uma mensagem marcada como “Enviada como SMS via servidor” significa que a mensagem era incompatível com RCS (Rich Communication Services) e, em vez disso, foi enviada como uma mensagem SMS tradicional. Alguns dos motivos podem ser o dispositivo do destinatário não oferecer suporte a RCS, a operadora do destinatário não oferecer suporte a RCS ou pode ser um problema de conectividade de rede. Aqui estão algumas sugestões que você pode seguir para resolver o problema:

Antes de enviar uma mensagem RCS a um destinatário, você deve garantir que o dispositivo e a operadora do destinatário ofereçam suporte a RCS. Se você quiser saber se o dispositivo e a operadora do destinatário são compatíveis com RCS, verifique com eles ou faça uma pesquisa online rápida. Para enviar uma mensagem RCS, seu dispositivo e sua operadora devem ser compatíveis com RCS. Certifique-se de que o fabricante ou a operadora do seu dispositivo ofereça suporte ao RCS. Você deve ter uma conexão de internet estável e forte para enviar mensagens RCS com sucesso. Verifique se seus dados móveis estão ativados e funcionando corretamente em seu dispositivo. Caso contrário, verifique se o dispositivo está conectado a uma rede Wi-Fi estável. Pode ser necessário atualizar seu aplicativo de mensagens para a versão mais recente para oferecer suporte adequado às mensagens RCS se você usar um aplicativo de mensagens compatível com RCS. Acesse a loja de aplicativos para saber se há atualizações disponíveis. Às vezes, é necessário reiniciar o dispositivo para resolver quaisquer problemas temporários e permitir que as mensagens RCS funcionem corretamente.

Entre em contato com o fabricante ou operadora do dispositivo para obter mais assistência se essas etapas não resolverem o problema. É possível que o RCS não esteja disponível em sua área ou para seu dispositivo e operadora, portanto, você precisará enviar mensagens SMS.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você sobre Enviado como SMS via Servidor. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

GUIAS RELACIONADOS: