Pensando no que evitar no cardápio para ter mais disposição? Quer ter mais energia no dia a dia, e está imaginando que a alimentação pode estar atrapalhando esse objetivo?

Bem, na realidade, uma má alimentação pode, realmente, prejudicar a disposição. Por isso, cortar alimentos que fazem mal à saúde – ou que não agregam em nada para o corpo -, pode ser uma boa medida.

Acompanhe este texto e venha refletir com a gente sobre isso.

O que evitar no cardápio para ter mais disposição?

Apesar de não haver uma fórmula mágica para ter mais disposição e energia, a verdade é que a nossa alimentação tem sim um papel muito importante nessa equação. Porém, para deixar tudo realmente alinhado e assim desfrutar de mais qualidade de vida, considere conversar com uma nutricionista, para que ela possa orientá-lo quanto à quantidade de cada tipo de alimento.

Portanto, inspire-se nas considerações abaixo, mas sempre lembre-se da importância de ter uma consulta com um profissional, combinado? 😉

Vamos adiante!

1. Alimentos processados

Os alimentos processados, normalmente, possuem grandes quantidades de conservantes, açúcar e sal. Esses componentes, quando ingeridos em excesso, podem fazer mal à saúde e, consequentemente, impactam também a nossa energia.

Portanto, prefira consumir alimentos que sejam mais naturais, evitando biscoitos, salgadinhos, molhos prontos, embutidos, macarrão instantâneo, e assim por diante.

2. Álcool também é importante evitar no cardápio para ter mais disposição

O álcool é uma droga depressora que pode nos deixar mais cansados e com sensação de lentidão. Além disso, ele prejudica o processo de hidratação do organismo, fazendo com que percamos mais água do que o ideal. Essa perda de líquidos pode ocasionar a desidratação, que causa fadiga e cansaço excessivo.

3. Alimentos muito gordurosos

Alimentos como hambúrgueres e frituras no geral são super saborosos, a gente sabe, mas, infelizmente, esse excesso de gordura pode deixar a digestão muito lenta e difícil, causando a sensação de estufamento e, também, de cansaço e indisposição.

Por conta desses fatores, consumir alimentos menos gordurosos é indispensável para aumentar a energia no dia a dia, de forma saudável e equilibrada.

4. Alimentos açucarados

O açúcar, apesar de ser fonte de energia, pode ser rapidamente absorvido pelo organismo. Isso quer dizer que passamos por um pico de açúcar no sangue quando consumimos algo muito doce, mas, pouco tempo depois, essa “energia cai”.

É aí que a maior parte das pessoas começa a ter ainda mais fome depois de comer um doce, ao mesmo tempo em que a sensação de fadiga e cansaço aparecem.

Por isso, evitar alimentos açucarados pode ajudar a ter mais disposição.

5. Alimentos com muito sódio

Os alimentos que contém muito sal e sódio também deve-se evitar no cardápio para ter mais disposição. Isso porque o sódio em excesso pode aumentar as chances de o nosso corpo ficar mais desidratado.

Consequentemente, essa desidratação pode ocasionar o aparecimento de sintomas de fadiga e cansaço, já que as células do nosso corpo estarão recebendo menos nutrientes e oxigênio devido à falta de água.

Portanto, fique atento a esses fatores e converse com um nutricionista para construir uma dieta saudável e equilibrada!