Você sabe o que faz o servidor do TSE Unificado? Este é um dos concursos mais concorridos do ano, especialmente para quem sonha em entrar para a área judicial.

Com altos salários e uma boa solidificação da carreira, muitos candidatos investem tempo para se preparar para se tornar uma servidor do TSE Unificado.

Então, se você sonha em ter um salário de mais de R$12 mil por mês, não pode deixar de ler esse texto até o final para conhecer o cargo. Ficou interessado? Sendo assim, fique com a gente e acompanhe a leitura.

Vagas disponíveis para 2023

Segundo informações, no total, são 515 vagas disponíveis previstas para a Justiça Eleitoral este ano.

Essa quantidade segue a Lei Orçamentária Anual, o PLOA de 2023 e as vagas estão divididas entre o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e os Tribunais Regionais Eleitorais, os TREs.

Essas vagas costumam ser extremamente concorridas, principalmente por profissionais que desejam atuar na área. Afinal, o TSE é um dos órgãos mais importantes e respeitados do Brasil atualmente. Sendo assim, objeto de desejo dos concurseiros de plantão de todas as regiões do país.

O que é TSE Unificado?

O Tribunal Superior Eleitoral, também conhecido pela sigla TSE, é o órgão mais importante da Justiça Eleitoral em nosso país.

Além disso, ele é responsável pela criação, execução e manutenção do sistema democrático brasileiro. Logo, o TSE trabalha em conjunto com outros órgãos, como os TREs, sigla para Tribunal Regional Eleitoral.

Cada TRE é responsável por administrar os processos eleitorais em seu estado e em cada município. Por fim, o concurso unificado é o processo seletivo de todos esses órgãos em um único edital.

O que faz um servidor do TSE unificado e quais os cargos?

Os cargos disponíveis para os servidores do TSE Unificado são para Analista Judiciário e Técnico Judiciário.

A principal diferença entre esses dois cargos é que o analista tende a exercer atividades mais complexas. Contudo, consequentemente, tem um salário maior.

Para preencher qualquer um dos dois cargos, é necessário ter formação a nível superior.

Funções de um Técnico Judiciário:

Atendimento ao público;

Redigir e digitar documentos;

Elaborar relatório e certidão;

Material financeiro e orçamentário;

Comunicação entre as partes de um processo;

Guardar e conservar processos.

Funções de um Analista Jurídico

Para entender as funções de um Analista Jurídico antes é necessário saber a área de atuação que ele deseja trabalhar. São elas:

Área jurídica: suporte a desembargadores e juízes, cumprimento e verificação se as determinações judiciais estão sendo cumpridas, análise e movimento de processos e averiguação de provas;

Área Administrativa: Atendimento ao público, elaboração de relatórios e certidões, materiais financeiros e orçamentários, RH e guardar e conservar processos.

Quanto ganha um servidor do TSE Unificado?

Além das remunerações iniciais, o candidato aprovado em concurso do TSE Unificado conta com diversos benefícios, independentemente do cargo que ocupa.

Dessa forma, é possível receber auxílio alimentação, no valor de R$910,08, auxílio saúde, no valor de R$401,81. Por fim, há a concessão do auxílio creche, para servidores que possuam filhos no valor de R$7.199,62.

Já quando falamos em salário em si, um técnico judiciário do TSE Unificado tem a remuneração inicial de R$7 mil por mês. Enquanto, o Analista Judiciário pode começar ganhando a partir de R$12 mil por mês.

O que é preciso para prestar o concurso do TSE Unificado?

Após obter a aprovação no concurso, é recomendável observar algumas regras para garantir a vaga. Como, por exemplo:

Possuir idade mínima de 18 anos completos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir todos os documentos necessários para comprovação da conclusão do curso superior e de outros quesitos para o cargo desejado;

Não haver sofrido, enquanto exercia funções públicas, as penalidades previstas no artigo 137, em seu parágrafo único, da Lei nº 8.112/1990;

Por fim, não fazer parte de diretórios de partidos políticos ou exercer qualquer tipo de atividade partidária.

Caso cumpra todas essas regras, o candidato poderá fazer concurso e preencher as vagas com maior remuneração atualmente.

Sendo assim, fique de olho no edital do concurso TSE Unificado, assim como, fique de olho quando houver a publicação para se inscrever no concurso. Por isso, não perca a chance de conseguir uma das vagas disponíveis, com ótimos salários e a chance de uma carreira promissora na área dos tribunais.