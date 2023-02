O registo intimidante do Real Madrid em finais internacionais

Real Madrid conquistou mais um troféu após vencer Al Hilal 5-3 para conquistar a Copa do Mundo de Clubes no Estádio Moulay Abdellah no sábado.

Los Blancos conquistou este troféu cinco vezes, tendo também conquistado três Copas Intercontinentais no passado. Enquanto isso, seu recorde de vitórias em finais internacionais é simplesmente intimidador.

Uma sequência única: 17-1

Real Madrid disputou até 42 finais internacionais, vencendo 32 delas e perdendo 10. Os gigantes da LaLiga Santander conquistaram 17 de suas últimas 18 finais internacionais, o que significa que saíram vitoriosos em 94 por cento dessas decisões.

A última final internacional que eles perderam foi a Supercopa da Europa em 2018, quando foram derrotados por 4 a 2 pelos rivais da cidade Atletico Madrid.

Sua sequência espetacular começou após a derrota por 2 a 1 para boca Juniors na final da Copa Intercontinental de 2000, disputada em Tóquio.