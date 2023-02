O segredo de Patrick Mahomes para vencer o Super Bowl é seu barbeiro

Patrick Mahomes‘ barbeiro DeJuan Bonds revelou como o próximo duelo entre os Kansas City Chiefs e a Philadelphia Eagles poderia ser decidido.

As duas equipes se enfrentarão no Super Bowl LVII no domingo. Títulos estará no hotel dos Chiefs na sexta-feira para cortar o cabelo de Mahomes e 21 de seus companheiros de equipe.

Ele lembrou que foi forçado a perder o Super Bowl LV devido às restrições do Covid-19 e ao chefes perdido para Tom Bradyde Tampa Bay Buccaneers.

“Quando estávamos no último, já que estávamos no COVID, eles montaram um barbeiro para mim nas instalações de Arrowhead, mas eu peguei o COVID, então eles não puderam cortar o cabelo”, disse. Títulos disse ao Post.

“Então Pat foi para o Super Bowl preso – sem cortar o cabelo. É por isso que perdemos. Porque ele não cortou o cabelo.”

Títulos passou a enfatizar que Mahomes cortou o cabelo antes de vencer o São Francisco 49ers no Hard Rock Stadium no Super Bowl LIV.

“Foi muito legal saber e só ver meu corte de cabelo na TV, no jornal, esse tipo de coisa”, Títulos observado.

“Acho que isso começou quando ele começou.”

Na segunda-feira, Mahomes reivindiquei aquilo Títulos “vai me manter fresco”, acrescentando que o famoso barbeiro “sempre me dá o corte certo. Ele estará na cidade esta semana e garantirá que eu esteja limpo entrando no jogo”.