O show de aeronaves do Super Bowl será o primeiro a apresentar uma equipe de pilotos feminina

O domingo do Super Bowl é esta semana e todos os preparativos estão prontos para dar às pessoas um grande show, incluindo o viaduto da Marinha dos EUA que contará com a primeira equipe feminina de pilotos que manobrará em um Super Bowl.

É habitual para o culminar do” Star Spangled Banne”r para terminar na nota mais alta possível e cada vez que há um evento especial, as apostas são maiores para torná-lo melhor, e desta vez será um cenário recorde.

O tenente Dente falou à imprensa e disse à CBS News que “acho que seria uma loucura se você não estivesse um pouco nervoso, mas um pouco de nervosismo o mantém honesto, o mantém humilde e o mantém focado no missão.”

Pela primeira vez, uma equipe feminina de aviadoras conduzirá o sobrevoo antes do jogo no Super Bowl, celebrando os 50 anos das mulheres na aviação da Marinha dos Estados Unidos

