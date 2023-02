O show do intervalo do Super Bowl de Rihanna gera 103 reclamações da FCC por ser muito sexual

Rihannaa apresentação de intervalo no Super Bowl LVII causou muita indignação para as pessoas que assistiam na TV … eles inundaram a FCC com reclamações, dizendo que o set dela era muito grande em sexo.

A conclusão geral das pessoas que se sentiram compelidas a reclamar de Rihanna para os federais … as letras e a coreografia eram muito sexualizadas, com alguns espectadores até comparando-as com pornografia.

O TMZ obteve as 103 reclamações feitas à Federal Communications Commission – uma agência do governo dos EUA que regula a televisão – sobre a transmissão do Super Bowl deste mês… e quase todas elas tinham a ver com o show do intervalo de RiRi.

Um espectador na Califórnia até comparou o set de Rihanna com Kim em Petra dar Sam Smithde desempenho no Grammy, escrevendo … “Eu não me importo com o que alguém adora, mas as crianças não devem ser expostas à pornografia e como um adulto eu não desejo vê-lo … Onde foi parar a decência? Que tal o respeito pela os outros e a si mesmo?”

Em Utah, um telespectador reclamou … “Este ano, o show do intervalo foi tão indecente que tive que desligar a TV por causa do conteúdo pornográfico.”

Enquanto isso, as pessoas em todo o país agarraram pérolas sobre a “dança abertamente sexual” e o conteúdo da música pesado em conteúdo sexual.

Rihanna era grávida então ela não dançava muito … e a maior parte da ira foi dirigida aos dançarinos de fundo, que alguns dizem que faziam gestos que “eram evidentemente ofensivos e completamente inapropriados para crianças”.

Quando RiRi conseguiu alguns movimentos de dança, eles também geraram reclamações … com um espectador na Flórida reclamando: “Ela abriu a bochecha na fenda. Ela esfregou as calças onde estavam os lábios três vezes.”