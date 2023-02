O ‘sonho americano’ do Leeds United se tornou um pesadelo

“O Leeds United pode confirmar que o técnico Jesse Marsch foi dispensado de suas funções. Jesse ingressou no clube em fevereiro de 2022 e foi fundamental para manter o clube na Premier League no último dia da temporada passada. Gostaríamos de agradecer a Jesse e sua equipe de bastidores por seus esforços e desejar-lhes felicidades no futuro.” Com o Leeds sentado em 18º lugar, a apenas um ponto da zona de rebaixamento, o clube de Yorkshire decidiu encerrar sua associação de um ano com Jesse Marshall na segunda-feira. Apesar de seus melhores esforços, o americano foi considerado incapaz de levar o clube adiante.

Agora, dois dias depois da saída de Marshe e depois de um impressionante empate em 2 a 2 com o Manchester United na noite de quarta-feira, o sentimento geral é de que a decisão foi a certa. Os torcedores do Leeds estavam começando a ficar cansados ​​de assistir à longa sequência de resultados ruins de seu time e havia sinais de motim quando em seus dois jogos fora de casa mais recentes, os torcedores podiam ser ouvidos cantando que “queriam Marshe fora”. Do ponto de vista do futebol, você pode entender por que eles não ficaram felizes: os ‘brancos’ venceram apenas quatro de seus 20 jogos sob o comando do americano nesta temporada, perdendo 10 e sofrendo impressionantes 34 gols. Em termos percentuais, é apenas uma taxa de ganho de 20%. Nada bom.

No final, Marshe ‘projeto americano’ foi extremamente decepcionante. O americano chegou a Elland Road com uma forte reputação, tendo feito o salto impressionante da MLS para a Europa: ele era amplamente considerado um técnico empolgante e promissor. Além do mais, o diretor de futebol do Leeds, Victor Ortanão fazia segredo que era grande fã do ex Treinador do RB Leipzig e do Salzburgo e esteve em contato regular com o americano anos antes de ser realmente nomeado (isso também por causa da insistência de Bielsa em assinar acordos de curto prazo). A dramática segunda metade 2021/2022 da montanha-russa – com a equipe evitando a queda no último dia – trouxe mais boas sensações para Elland Road no início desta temporada. Eles também tiveram uma impressionante janela de transferências no verão, gastando quase 80 milhões de libras em jovens estrelas como Brenden Aaronson, Luis Sinisterra, Tyler Adams e Marca Roca. Os fãs ficaram particularmente empolgados com os jovens talentos dos Estados Unidos, que, juntamente com Marshe, deveriam ajudar o Leeds a viver o ‘Sonho americano’.

Contratações do Leeds em março:

Brendon Aaronson: 32 milhões

Georginio Rutter: 28 milhões

Luís Sinisterra: 25 milhões

Tyler Adams: 17 milhões

Rasmus Kristensen: 13 milhões

Maximilian Wober: 12 milhões

Marc Roca: 12 milhões

Wilfred Gnonto 4,5 milhões

Weston McKenie: taxa de empréstimo de 1,5 milhões (30 milhões no verão)

Avançando para janeiro, as coisas não pareciam tão positivas, mas apesar da má forma do time, o conselho do Leeds ainda estava convencido de que Marsche era o homem para levar o time adiante. A contratação do meio-campista da Juventus por empréstimo Weston McKennie, com um acordo permanente de 30 milhões provavelmente no verão, foi uma prova disso. A chegada de McKennie provocou mais comparações com o Leeds e o USMNT devido ao jovem, empolgante e acima de tudo talentoso “all-american” da equipe no meio-campo. O gerente também recebeu um novo assistente, Chris Adamas, na tentativa de mudar as coisas. Mas os resultados ruins continuaram chegando e, apesar dos recentes gestos de apoio do conselho, Marshe finalmente foi expulso.

“Apesar de suas melhores intenções, não funcionou para Jesse Marsch em Leeds. Havia uma percepção entre os espectadores regulares de seu time de que ele estava casado com um estilo particular que, após 11 meses e meio, ainda não produzia resultados. Os fãs descobriram a falta de largura do lado difícil de conciliar e as declarações ultrapositivas da coletiva de imprensa – como dizer que uma derrota por 4 a 0 ‘parecia uma vitória’ e uma derrota por 2 a 1 era ‘o desempenho completo’ – irritou ainda mais. mais de uma vez, o torcedor fora de casa do Leeds expressou seu descontentamento, principalmente em Nottingham Forest, onde eles gritaram em voz alta para que ele fosse removido em tempo integral. ele já havia trabalhado anteriormente (Aaronson, Adams, Kristensen, Wber), mas uma sequência de duas vitórias em 17 jogos significava que a paciência se esgotava. Marsch insistiu que ele e a hierarquia do clube estavam alinhados, o que explica o assistente e amigo de longa data Chris Armas chegada no final de janeiro, un até que não estavam”, resumiu o especialista em Leeds e jornalista do Yorkshire Evening Post, Joe Donnohue

Apesar de seu desejo ardente de ser um treinador de sucesso na Inglaterra e provar que a narrativa na Inglaterra de que “os americanos não sabem nada sobre futebol – eles chamam de futebol” está errada, ele infelizmente não conseguiu.

O a busca por um novo gerente já começou. Enquanto Michael Skubala supervisionou um desempenho impressionante na noite de quarta-feira contra o Manchester United, Andrea Radrizzani deixou claro que está atrás de um novo gerente para assumir as rédeas. O Leeds sofreu um golpe quando Andoni Iraola, do Rayo Vallecano, recusou a oferta. Eles precisarão encontrar alguém que possa tirar o melhor proveito do time extremamente talentoso para fazer o time sonhar novamente.