O sucesso do Super Bowl na FOX aumentará quando Tom Brady substituir Greg Olsen

Super Bowl LVII sobre Raposa atraiu mais de 113 milhões de telespectadores no domingo, a maior audiência para o grande jogo nos últimos seis anos. É óbvio que esse sucesso só vai crescer quando Tom Brady substitui Greg Olsen na cabine de transmissão.

Brady, 45, anunciou recentemente sua aposentadoria do NFL e vai tirar um ano de folga antes de ingressar Raposa em 2024.

Terry Bradshaw dá a Tom Brady alguns bons conselhos antes de começar sua carreira na TV

Olsen, de 37 anos, veria seu salário reduzido de US$ 10 milhões para US$ 3 milhões assim que Brady iniciasse sua carreira como radialista, de acordo com Dov Kleiman de The New York Post.

Brady substituirá Olsen na primeira equipe de transmissão da Fox assim que começar a temporada 2024 da NFL.

Olsen, que será rebaixado para o segundo time, tem contrato com a FOX que não termina até 2026.

Apple Music Halftime Show para sempre

O Show do intervalo da Apple Music apresentando Rihanna média de 118,7 milhões de espectadores, de acordo com Raposa.

É o segundo show do intervalo do Super Bowl mais assistido de todos os tempos e o mais assistido desde Katy Perry em 2015.

Tanto do Super Bowl que Patrick Mahomes ganhou na Fox e ele espera que todos os campeonatos que dispute estejam na rede.

Mahomes, 27, ganhou seu segundo MVP do Super Bowl depois de liderar o Kansas City Chiefs à vitória sobre o Philadelphia Eagles.