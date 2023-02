O superfã dos Eagles, Bradley Cooper, anima os jogadores antes do Super Bowl x Chiefs

Philadelphia Eagles Super-fã Bradley Cooper narrou o Super Bowl LVII vídeo divulgado na sexta-feira para animar os jogadores antes do grande jogo contra o Kansas City Chiefs.

Cooper, 48, inicia o vídeo intitulado “Mais um” dizendo que a Filadélfia tem uma obsessão de se concentrar no momento.

Repórter pede perdão a Jalen Hurts por não acreditar que poderia levar Eagles ao SB@cfranklinnews

“Temos uma obsessão por aqui”, afirma Cooper. “Para ficar no momento. Focar em cada detalhe: no minuto seguinte, no próximo encontro, no próximo treino, no próximo jogo.”

O vídeo continua com uma fita da jornada dos Eagles para Super Bowl LVIIincluindo imagens do quarterback Jalen dói e treinador principal Nick Sirianni.

Cooper termina o clipe dizendo que o único objetivo a cumprir é pegar o Troféu Lombardi de volta à Filadélfia.

Bradley Cooper papéis no cinema

O ator, conhecido por seus papéis em “A ressaca” e “Uma estrela nasce”, é torcedor dos Eagles há muito tempo.

Cooper também estrela o filme “O lado bom das coisas” ao lado Jennifer Lawrence e Robert De Niro.

Nesse filme, De Niro interpreta o pai de Cooper e tenta se relacionar com seu filho, mostrando-lhe como torcer pelos Eagles.

Cooper, um dos maiores fãs de celebridades da Filadélfia, certamente comemorará uma segunda vitória do SB com outra colaboração dos Eagles.

Bradley Cooper sempre apoia os Eagles

Está sempre presente em partidas importantes como Super Bowl LII quando a Filadélfia derrotou Tom Brady e a Patriotas da Nova Inglaterra.

Cooper foi visto mais recentemente torcendo por seu time durante o Campeonato NFC vitória sobre o São Francisco 49ers.

O Super Bowl contra Patrick Mahomes e companhia certamente será o jogo mais intenso dos Eagles que Cooper testemunhará.

É um concurso repleto de várias histórias que darão aos fãs muito o que falar nos próximos anos.