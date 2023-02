O técnico dos Eagles, Nick Sirianni, chora durante o Hino Nacional do Super Bowl 57

Philadelphia Eagles, Nick Sirianni estava emocionado durante o Hino Nacional do Super Bowl LVII, que foi interpretado pela interpretação de Chris Stapleton do “Star Spangled Banner” e criou um momento tocante.

É compreensível que Sirianni tenha ficado emocionado, pois sua temporada com os Eagles foi difícil, terminando em 16-3.

Sirianni compartilha um belo momento no Super Bowl LVII

Junto com Nick Sirianni, Jason Kelce também chorou com seu treinador antes de conhecer seu irmão no campo do Arizona.

Os fãs reagiram ao momento emocionante do treinador, pois se sentiram muito patrióticos com o show que terminou com uma equipe feminina de pilotos.

A tenente Peggy Dente falou à imprensa e disse à CBS News que “acho que seria uma loucura se você não estivesse um pouco nervoso, mas um pouco de nervosismo o mantém honesto, humilde e focado no missão.”