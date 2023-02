O tiro sai pela culatra de Meghan Markle quando as memórias do príncipe Harry trazem publicidade indesejada

livro de memórias do príncipe Harry supostamente não está tendo o efeito Meghan Markle pensei que seria devido a muitas revelações feitas pelo príncipe. Ele escreveu sobre perder a virgindade, sua experiência com drogas, seu ‘todger’ congelado e detalhes sobre sua vida com a esposa Meghan Markle. De acordo com jornais americanos Kinsey Schofield, Meghan Markle esperava um tipo diferente de reação do livro de memórias chamado ‘Spare’ que se tornou um best-seller em questão de semanas.

Príncipe Harry é chamado de “idiota” pela comentarista política Esther Krakue

O mais polêmico dos temas Meghan Markle não gostei foi como do príncipe Harry ‘primeiro’ apareceu depois que ele revelou como e quando perdeu a virgindade com uma mulher mais velha. Isso aconteceu quando o príncipe ainda era adolescente. Isso é o que Kinsey disse em uma entrevista para Nova revista: “Tenho certeza de que tanto Meghan quanto Harry estão completamente mortificados com isso. Não acho que Harry pensou que Sasha jamais se apresentaria. Foi feito um negócio maior do que ele pretendia. Meghan ficará extremamente constrangido com a resposta que teve. Este não é o tipo de atenção que ela quer. Acho que ela pensou que este livro iria elevá-los e aumentar seu status de celebridade, mas, no final das contas, os transformou no alvo da piada.”

Quem é a mulher que se apresentou como a ‘primeira’ do príncipe Harry?

Para surpresa de ninguém, o jornalista Piers Morgan foi quem divertiu Sasha Walpole, que foi quem se apresentou alegando que tirou a virgindade do príncipe Harry. Isto é o que ela disse a Piers: “Ele fez o movimento. Sim, eu nem sei por que ou o que aconteceu. Estávamos apenas fumando um cigarro e antes que você percebesse, tudo estava acontecendo. Ele começou a me beijar e antes você sabe disso, estava tudo acontecendo. Eu não o via como o príncipe Harry, eu o via como Harry como um amigo e acho que é uma grande diferença e estávamos muito bêbados, então você se perde no momento antes que você perceba. Você se levanta e então esta realidade entra em ação.”