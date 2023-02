O Tratado de Tordesilhas: tudo aquilo que você precisa saber

O Tratado de Tordesilhas: esse assunto vai cair na sua prova!

O termo “Tratado de Tordesilhas” é usado para definir um dos acordos de maior relevância de toda a história moderna.

O assunto aparece com frequência em questões de história dentro de provas como os vestibularese oENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para que você possa se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Tratado de Tordesilhas. Vamos conferir!

O que foi o Tratado de Tordesilhas?

O Tratado de Tordesilhas foi assinado no ano de 1494 por Portugal e Espanha. O acordo tinha como principal objetivo dividir as terras que haviam sido recentemente descobertas no continente meridiano. Através de um meridiano a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, na África, os territórios em questão foram divididos. Ficava claro que a parte oriental seria de Portugal e a parte ocidental pertenceria à Espanha.

O Tratado de Tordesilhas esteve em vigor até o ano de 1580, quando a União Ibérica começou e Portugal e suas colônias passaram se tornaram parte da Espanha.

O Tratado de Tordesilhas: contexto

Portugal e Espanha foram os pioneiros nas Grandes Navegações, que começou no século XV. Contudo, os monarcas dos dois países passaram a disputar a posse dos novos territórios, gerando a necessidade da criação de acordos para consolidar a divisão de terras.

O primeiro acordo foi o Tratado de Alcáçovas, assinado em 1479. Contudo, ele deixou de ser válido quando Cristóvão Colombo chegou no Novo Mundo, em 1942.

Com Colombo, Portugal e Espanha perceberam que os territórios eram muito mais vastos do que eles haviam imaginado. Dessa maneira, um novo acordo foi feito: A Bula Inter Coetera. A Bula foi assinada pelo Papa Alexandre VI e estabelecia uma linha imaginária a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, na África. Assim, as terras localizadas a oeste dessa linha pertenceriam à Espanha e as do leste à Portugal.

No entanto, Portugal se sentiu prejudicado com o acordo e exigiu uma nova divisão, resultando na criação do Tratado de Tordesilhas.