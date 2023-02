O único treino que Gisele Bündchen fez para sair ilesa do divórcio de Tom Brady

EUEm qualquer divórcio de alto nível, geralmente são as mulheres que mais sofrem e passam por momentos mais difíceis se houver filhos envolvidos. São eles que geralmente ficam com os filhos e os que têm que carregar a responsabilidade de fazer com que os filhos tenham uma noção adequada do que aconteceu entre mamãe e papai. Gisele Bündchen navegou bem, especialmente porque Tom Brady estava sempre aberto para co-criar seus filhos, apesar de ser divorciado. Mas com a fama vem muito escrutínio e até assédio online, que tem sido a norma contra Gisele Bündchen desde o divórcio.

Gisele Bündchen mostra a Tom Brady o que ele está perdendo com dança sexy de carnaval

Além do óbvio renascimento da carreira pela qual está passando, Gisele Bündchen também está tentando encontrar outras distrações e práticas que mantenham sua mente tranquila. Da meditação para passar o máximo de tempo possível com seus filhos. Gisele Bündchen fez isso muito bem, apesar de sua situação. Se voltarmos ao seu livro de memórias, ela escreve o seguinte: “As pessoas dirão coisas para você – e sobre você – mas tente não deixar que suas palavras o afetem. As palavras de outras pessoas não têm quase nada a ver com você e quase tudo a ver com Em vez disso, pergunte a si mesmo: O que eu realmente quero? E por quê? Seja o mais claro possível sobre suas intenções.”

Tanto Gisele quanto Tom Brady conseguiram isso bem

Apesar de terem se divorciado, Gisele Bündchen e Tom Brady passaram por isso da melhor maneira possível. Agora sabemos o que ela fez para permanecer ativa e manter a mente ocupada. Tom Brady começou a desenvolver sua marca e sua carreira como analista da NFL por meio de seu podcast. Ambos são ótimos e seu sucesso é grande se quiserem dar um bom exemplo para seus filhos. Eles têm uma grande oportunidade de provar ao mundo que os casais modernos que se divorciam e criticam os adultos é realmente um bom exemplo. Bom para ambos.