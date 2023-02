O vencedor do ‘Kelce Bowl’, Travis, chora pelo irmão mais velho, Jason, depois que os Chiefs derrotam os Eagles

Kansas City Chiefs ponta apertada Travis Kelce foi incapaz de conter as lágrimas quando questionado sobre o que ele disse a seu irmão mais velho, Philadelphia Eagles Centro Jason Kelcedepois de vencê-lo Super Bowl LVII no domingo no State Farm Stadium.

Travis, 33, admitiu durante sua coletiva de imprensa pós-jogo que não havia nada que pudesse dizer a Jason, 35, para fazê-lo se sentir melhor.

“Em uma situação como essa, não há muito que se possa dizer a um ente querido”, disse Travis, chorando. “Você brinca o tempo todo e diz que quer derrotar seu irmão no maior palco de todos, mas é um sentimento estranho.

“Não há realmente nada que eu possa dizer a ele, exceto que eu o amo e ele jogou um ano infernaluma temporada infernal.”

O “Tigela Kelce” ocorreu durante a primeira temporada dos irmãos de seu grande sucesso “Novas alturas” podcast, que já contou com convidados especiais como zagueiros Jalen dói e Patrick Mahomesentre outros.

Kelce Brothers abraçam a mãe, para o bem ou para o mal

Donnamãe dos Kelce Brothers, comemorou a vitória dos Chiefs com Travis e tentou animar Jason, que parecia aguentar bem a derrota dos Eagles.

“Foda-se você, parabéns”, disse Jason a Travis em sua breve conversa após a partida.

A mãe deles se tornou uma celebridade por direito próprio durante as comemorações do Super Bowl, sempre ostentando seu equipamento meio-chefes, meio-águias.

Kansas City conquistou seu segundo título do Super Bowl em um período de quatro anos. Travis contribuiu para a vitória com 81 jardas de recepção e um touchdown em apenas seis recepções.