Obra em apartamento: veja por onde começar para otimizar o serviço

Hoje contaremos para você algumas informações sobre a obra em apartamento e por onde começar para otimizar o serviço.

Realizar uma obra nunca é uma tarefa fácil, não é verdade? Ainda mais quando se trata de apartamentos, pois a mobilidade é muito afetada, gerando muitas dores de cabeça e faz com que a obra dure muito mais tempo do que o esperado.

Pensando nisso, nós separamos algumas dicas para que você agilize o processo da obra em seu apartamento e não tenha que passar por um período muito grande de estresse com os trabalhos dos construtores.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final, para obter todos os conhecimentos necessários sobre como otimizar a obra no seu apartamento.

Por onde começar a obra em apartamento para otimizar o serviço?

Para realizar uma obra, é preciso ter um bom planejamento, pois nesse trabalho geralmente acontecem imprevistos e é um período de preocupações e estresse, especialmente quando se trata de apartamentos, visto que eles fazem parte de uma estrutura predial, e a mutabilidade é bem difícil nesse caso.

No entanto, existem algumas maneiras de evitar algumas das dores de cabeça dos problemas futuros, e fazer com que a obra termine mais rápido, tomando alguns cuidados especiais durante o período em que se está em obras. Além disso, com algumas dicas simples, seguir a rotina do dia a dia ficará bem mais fácil, mesmo com o apartamento em obras.

Se você está nessa situação e quer saber como otimizar sua obra de apartamento, então já pode parar de se preocupar. Pois separamos 6 dicas para que seu apartamento fique pronto bem mais rápido e as obras não atrapalhe sua rotina, confira:

1. Tenha aval do síndico em mãos antes de iniciar a obra

O primeiro passo para iniciar uma obra no apartamento sem nenhuma dúvida é conseguir o aval do síndico.

Ao ter o documento de liberação para realizar uma obra em mãos, muitos problemas judiciais são evitados, especialmente com os vizinhos, que podem se incomodar com o barulho que a reforma pode fazer.

Além disso, o aval do síndico dá mais tranquilidade para que você consiga seguir a vida normalmente durante os dias de reforma.

2. Ache um local adequado para descartar os entulhos

O segundo passo é ter um local adequado para descartar os resíduos, visto que, como se trata de uma obra, certamente irão sobrar lixo e entulho, e por isso, ter um local certo para descartar isso. Também dará mais tranquilidade, além, é claro, de contribuir para a organização do serviço, o que fará com que fique pronto mais rapidamente.

3. Cuidado com as paredes estruturais

O terceiro passo é tomar cuidado com as paredes estruturais do prédio, pois como se trata de várias construções uma sobre a outra, as paredes estruturais têm um papel fundamental para manter tudo de pé.

Por isso, estude a planta do prédio para saber exatamente onde mexer.

4. Faça um cômodo de cada vez

Nossa quarta dica para você é realizar as obras em um cômodo por vez. Assim, o apartamento ficará mais organizado e as obras poderão ser feitas de uma maneira mais caprichada. Além é claro, de dar mais agilidade para a obra.

5. Tenha uma reserva para imprevistos

Essa dica é muito importante, visto que, conforme você já deve saber, todas as obras têm imprevistos. Ter uma reserva para eles evitará muito estresse e dores de cabeça durante o processo.

Sem contar que se você não tiver essa reserva, a obra precisará parar no meio e isso pode gerar um atraso muito grande para a obra.

6. Não descuide da organização

Portanto, última dica que temos para você que quer otimizar a obra de seu apartamento é:

Não descuide da organização, uma vez que quanto mais organizado os espaços estiverem, mais fácil será a realização da reforma. Inclusive, isso gerará um ganho de tempo significativo durante o processo.

Agora que você já sabe por onde começar uma obra em apartamento para agilizar o processo, é só colocar nossas dicas em prática para não ter dores de cabeça durante sua reforma.