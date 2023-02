Obtenha a chave TB-OB para verificar o inventário da missão em Escape From Tarkov (2023)

Escape From Tarkov é um jogo de ação e aventura com muitos downloads desde o seu lançamento. Há muitas missões que continuam chegando no jogo. Os jogadores devem dedicar seu tempo para completar essas missões porque são demoradas. Existem muitos jogadores que completaram muitas missões no jogo. No entanto, todas as missões disponíveis nele exigem uma mente concentrada e totalmente focada. Sem focar na missão, é difícil para eles concluí-la porque são complicados o suficiente.

A missão Inventory Check é uma delas. Para completar esta missão, a chave RB-OB é necessária. É necessário completar a missão corretamente no jogo. Os jogadores receberam a missão do Ragman e agora estão procurando uma maneira de completá-la. Se você é um daqueles que busca completar a missão do jogo, não se preocupe. Estamos aqui com um guia através do qual você poderá saber tudo sobre a missão e como cumpri-la. Esteja conosco até o fim para completar o Verificação de inventário Tarkov.

Como obter a chave RB-OB para verificar o inventário da missão em Escape From Tarkov

Antes de começar com o guia para o Verificação de Inventário Tarkov missão, gostaríamos de explicar a missão Inventory Check. A missão Inventory Check foi introduzida na atualização do patch 12.11. O Ragman dá essa missão no jogo. Os jogadores devem encontrar a chave RB-OB para destravar o Federal Reserve, que fica no terceiro andar do prédio.

Muitos jogadores estão confusos sobre como obterão a chave RB-OB para completar a missão. Sabemos que é confuso; no entanto, não se preocupe. Existem duas maneiras de obter a chave RB-OB no jogo para Verificação de Inventário Tarkov.

mercado de pulgas

A primeira e mais fácil maneira de obter a chave RB-OB para a missão é indo ao mercado de pulgas. Quando você for ao mercado de pulgas, receberá muitos vendedores. Se você não sabe, o Flea Market é um lugar no jogo onde os jogadores compram e vendem itens diferentes. Então, no Flea Market, você deve procurar o vendedor que está vendendo a chave RB-OB.

Uma vez que você tenha o vendedor, você tem que pagar o preço. Há chances de que os preços da chave sejam altos, então você deve trabalhar de acordo com isso. Se você precisar completar a missão imediatamente, poderá comprar a chave, mesmo por preços mais altos. No entanto, os preços também podem diminuir se você encontrar o vendedor certo. Mas isso não acontece no jogo rapidamente. No entanto, esta é uma maneira fácil de obter a chave para o Verificação de Inventário Tarkov missão.

Encontrando-os no local certo

A outra maneira de obter a chave é encontrá-los. Sabemos que vai ser difícil para você. Mas se você não quiser pagar o valor, encontrá-los é a última opção do jogo. A chave RB-OB não é gerada em nenhum lugar ou em qualquer lugar do mapa. Este é o maior problema. Os jogadores devem ir a lugares diferentes e procurar as chaves RB-OB.

No entanto, você não será capaz de encontrá-los facilmente lá. Você tem que procurar as chaves RB-OB nos Jackets e Scavs, que é um procedimento muito longo. Você deve verificar todos os bolsos das jaquetas para encontrar as chaves RB-OB. Depois de encontrá-los, você poderá concluir a missão. Mas encontrar as chaves não é fácil no jogo. Você tem que fazer muita luta no jogo.

Empacotando

Escape From Tarkov é um jogo interessante que os jogadores adoram jogar. Todos os dias, uma nova missão é adicionada ao jogo. Os jogadores estão completando essas missões de maneira interessante para obter recompensas mais emocionantes no jogo. Verificação de Inventário Tarkov é uma das missões que os jogadores procuram completar.

Para completar o Verificação de Inventário Tarkov missão, os jogadores devem obter a Chave RB-OB no jogo. Listamos as maneiras pelas quais você poderá obter a chave RB-OB no jogo facilmente. Siga o procedimento que listamos para obter as chaves.

FAQs – CHAVE RB-OB EM ESCAPE DE TARKOV

1. Onde está o bloqueio RB OB?

A fechadura RB-OB fica na extremidade norte do prédio leste, 2º andar. Você tem que chegar ao local para usar as chaves. Além disso, cada chave tem seu próprio uso. Então, você deve usar a chave certa no lugar certo para completar a missão.

2. Onde posso encontrar as chaves RB tarkov?

Muitos jogadores têm procurado uma maneira de encontrar as chaves RB em Tarkov. Listamos as maneiras pelas quais você pode obter as chaves. Você pode verificar o post acima para o local da chave.

3. Qual chave você precisa para verificar o inventário Tarkov?

Os jogadores devem ter a chave RB-OB para o Verificação de Inventário Tarkov.

LEIA TAMBÉM: