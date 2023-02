Ockie Strydom vence o Singapore Classic por uma tacada à frente de Valimaki

SOckie Strydom, da África do Sul, acertou 9 abaixo de 63 no domingo para aumentar a classificação e conquistar o Clássico de Cingapura por uma tacada do finlandês Sami Valimaki.

Strydom marcou uma rodada final de 63 – a melhor pontuação do último dia no Laguna National Golf Resort Club – para terminar com 19 abaixo de 269 no geral para sua segunda vitória no European Tour depois de conquistar o campeonato Alfred Dunhill na África do Sul em dezembro.

Valimaki, que começou a rodada final duas tacadas atrás dos líderes da noite Wang Jeung-hun e Alejandro del Rey, acertou 6 abaixo de 66 para terminar uma tacada atrás de Strydom.

Wang e del Rey terminaram empatados em terceiro lugar com o alemão Marcel Schneider com 15 a menos de 273.

McKibbin, um jovem de 20 anos da Irlanda do Norte, que foi o líder do primeiro turno depois de acertar um 64, terminou empatado em 11º com 13 abaixo de 275.