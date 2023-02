Odiadores de LeBron: Enes Kanter e Gordon Ryan criticam o maior artilheiro de todos os tempos da NBA

Chile Lebron James reuniu montes de admiração e elogios de todo o mundo depois de se tornar o Maior artilheiro de todos os tempos da NBAalguns aproveitaram a chance para fazer o oposto completo.

Um deles era Enes Kanter, ex- NBA rival da estrela de Akron. Outro, Gordon Ryan, o maior grappler norte-americano de jiu jitsu de todos os tempos. Ambos os postos de ataque ainda estão ativos.

O tweet maldoso de Enes Kanter Freedom contra LeBron James

Liberdade de Enes Kanterque mudou legalmente seu nome em novembro de 2021 depois de se tornar cidadão americano, atacou LeBron James com um tweet cruel: “38.388 pontos. 0 moral. 0 valores. 0 princípios. 0 empatia. 1 reverência à #China. Parabéns @Rei James.”

O turco-americano acompanhou seu tweet e afirmou que ele é o “único atleta que fala a verdade”. “As pessoas ficam bravas quando eu falo a verdade […] Eu não me importo com seus acordos de patrocínio ou seu dinheiro sujo. Você NÃO pode me comprar #CCP!”

Ele então encerrou sua declaração com outra crítica a James: “Não espere que eu respeite você ou seu jogo quando seus sapatos são literalmente feitos por SLAVE KIDS.”

Gordon Ryan postou uma foto de LeBron com uma legenda brutal

Muito parecido Kanter, Gordon Ryan atacou LeBron por não criticar publicamente a China. Conhecido como o melhor não-Gracie que já fez Jiu Jitsu brasileiroRyan postou uma foto da estrela do Lakers segurando seu novo recorde de pontuação: 38.390.

“Devo estar atrasado para a festa. O que é isso? É o número de escravos que ele tem fabricando sua engrenagem patrocinada enquanto reclama da igualdade? Pedindo um amigo”, Ryan legendou seu post.

LeBron James ainda não respondeu ou se dirigiu às postagens de qualquer maneira.