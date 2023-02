Oiltanking anuncia vagas para trainee

A Oiltanking, empresa de origem alemã, anunciou a abertura de vagas para seu programa de trainee. As chances são destinadas a recém-formados em diversos cursos com disponibilidade e interesse em trabalhar nas áreas de Engenharia & Projetos, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Outras vagas também estão disponíveis para atuação na Argentina, Colômbia, México, Panamá e Peru.

São elegíveis recém-formados nos cursos de Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia Naval, com passaporte válido para viajar e experiência anterior. Conhecimento em inglês também é muito importante e necessário.

Com duração de 18 meses, o programa será dividido em duas partes, sendo:

“The Basics & Development (basics)”: durante nove meses os contratados aprenderão mais sobre a empresa e as principais atividades do negócio de petróleo em funções como TI, Finanças e Compras na Oiltanking.

“Development (expert) & Graduation”: com a mesma duração, esta etapa tem como foco a especialização do candidato, que vai trabalhar ao lado de pessoas experientes do ramo. Diariamente, o trainee será desafiado diariamente para o seu crescimento e poderá, ainda, mudar para outra unidade da Oiltanking, em outra parte do globo. Ao final do programa, o trainee poderá ser contratado efetivamente.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão uma série de benefícios, que incluem plano de saúde, seguro de vida, vale refeição, day off no aniversário e vale transporte.

Como se candidatar

Os recém-formados interessados em participar do programa poderão se inscrever no programa de trainee Oiltanking até o dia 3 de março pelo site https://grupociadetalentos.com/Oiltanking2023/.

Sobre a empresa

A Oiltanking atua na logística de armazenamento de tanques desde 1972 e conta com um portfólio completo, com diversas empresas de terminais de armazenamento, cada uma com um foco estratégico diferente. A empresa opera nos cinco continentes e foca em serviços seguros, eficientes e confiáveis ??na construção e operação de suas instalações.