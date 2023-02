Oklahoma City Thunder: o melhor ataque da NBA em 2023

trovão da cidade de oklahoma passaram por uma reforma nos últimos anos e seu projeto agora está dando frutos de forma muito enfática.

Nos últimos três anos, eles acumularam recursos futuros de draft e jovens jogadores com enorme potencial. A origem do plano pode ser rastreada até o duplo comércio de Russel Westbrook e Paulo Jorge em 2019, quando Sam Presti fez uma boa leva de escolhas do Houston Rockets e Los Angeles Clippers em troca.

Após duas temporadas de reconstrução, Oklahoma decidiu sair do buraco e começar a competir. Melhor ataque e 11ª melhor defesa da NBA em 2023. Ah, a propósito, o Thunder também é o time mais jovem da história da competição (22,5 anos em média).

Shai Gilgeous-Alexander, uma garantia competitiva

Uma parte fundamental de sua forma nesta temporada é Shai Gilgeous-Alexander. O canadense de 24 anos tem média de 30,8 pontos e 5,7 assistências por jogo.

É um jogador capaz de interpretar e dar o ritmo exato que o jogo precisa, algo que só está ao alcance dos melhores armadores do campeonato.

Contra todas as probabilidades, neste ponto não seria surpresa para ninguém ver Cidade de Oklahoma nas eliminatórias. Especialmente considerando que a temporada deles está indo de vento em popa.

Isso é lógico se levarmos em conta a evolução de jovens jogadores como Josh Giddey ou sensação de novato Jalen Williams, que parecem melhorar a cada vez que pisam em uma quadra da NBA. O sucesso recente do Thunder, ao contrário do que muitos pensam, não pode ser explicado sem a segunda unidade de Daigneault.

Até agora, apesar de um início lento, mas constante, Giddey está correspondendo às expectativas e já fez seu nome na liga. Na temporada passada somou três jogos com mais de 20 pontos, esta temporada já somou 14, e ainda faltam vários meses.

Uma explosão de pontuação em todos os sentidos da palavra. Nesta temporada, ele tem média de 16,3 pontos, 7,8 rebotes, 6 assistências, 49% no TC e 32% no T3.

Outro jogador para ficar de olho no Thunder é Jalen Williamsum atacante 2-3 de 197 cm (embora ele geralmente jogue na posição de atacante nas escalações de Daigneault), que é auxiliado por braços muito longos.

Ele tem média de 12,2 pontos, 4,1 rebotes, 3 assistências, 51% no TC e 32,4% no T3. É crucial que ele continue melhorando de longa distância se quiser coexistir com Giddey e Shai no ataque. Como curiosidade, Jalen é o armador com mais enterradas nesta temporada (56 no total). E tem mais que Joel Embiid, por exemplo.

E, finalmente, Mark Daigneault. Quão importante é o técnico de Massachusetts em OKC. Não há jogo que não mude alguma coisa ao intervalo, e é sempre para melhor. E aí vem a estatística: o Thunder é o melhor time da NBA no terceiro quarto: +12,7 no Net Rating.