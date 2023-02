Olimpíada Nacional de História está com inscrições abertas para a 15ª edição

A Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB) está com o período de inscrição aberto para a sua 15ª edição. De acordo com o cronograma da competição do conhecimento, as inscrições poderão ser feitas até .

De acordo com o regulamento, podem se inscrever na Olimpíada de História estudantes e professores de escolas públicas e particulares. As inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do site da Olimpíada. Cada equipe inscrita dever ter um professor de história e três alunos do ensino fundamental e/ou médio.

A Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB) é desenvolvida pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e conta com o apoio do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) e a Associação Nacional de História (Anpuh).

De acordo com o regulamento, as inscrições feitas até 12 de março terão desconto e terão o valor de R$ 35 para a equipe de escola pública e R$ 75 para escolas privadas. Depois disso, até o dia 27 de abril, as inscrições custarão R$ 55 para a equipe de escola pública, enquanto para escolas da rede privada o valor passará a ser R$ 115.

Etapas online e presencial

A ONHB conta com duas etapas, sendo a primeira online. A primeira parte contará com seis fases diferentes realizadas no período de dia até .

Já a segunda parte é presencial e será realizada na Unicamp nos dias 26 e . Os estudantes que tiverem os melhores desempenhos vão concorrer a duas vagas no curso de graduação da universidade, sem precisar fazer o vestibular tradicional da Unicamp.

Com informações da Agência Brasil.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unespar recebe inscrições para o Processo Seletivo 2023 de Vagas Remanescentes até o dia 23 de fevereiro; saiba mais.