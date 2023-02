Olimpíadas Científicas 2023: Unesp encerra período de inscrição

A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) encerra neste domingo, dia 12 de fevereiro, o período de inscrição para o Processo Seletivo Olimpíadas Científicas 2023. De acordo com o edital, a seleção visa o ingresso de novos alunos ainda no primeiro semestre letivo deste ano.

O edital orienta ainda que as inscrições devem ser feitas on-line, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da Fundação Vunesp, responsável pelo processo seletivo.

Conforme o documento, podem se inscrever nessa seleção os estudantes que foram premiados em Olimpíadas de Conhecimento e em Competições Científicas ou modalidades similares. A Unesp exige também que o candidato tenha Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de Certificado de Conclusão da Educação de Jovens e Adultos; ou, que esteja cursando o último ano do Ensino Médio ou equivalente.

No momento da inscrição, o candidato deverá anexar os documentos comprobatórios

de sua premiação e o seu Histórico Escolar do Ensino Médio ou documento equivalente. Os candidatos poderão indicar até duas opções de curso, com o envio de até, no máximo, dois documentos comprobatórios de premiação e/ou participação em olimpíada ou outra competição de conhecimento, sendo um para cada opção de curso.

Vagas ofertadas

Ao todo, a Unesp está ofertando 255 vagas em diversos cursos de graduação para a seleção de Olimpíadas Científicas. As oportunidades estão distribuídas entre cursos ministrados em Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Pres. Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, S. J. da B. Vista, S. J. do R. Preto, S. Vicente, Sorocaba e Tupã.

Acesse a o site da Vunesp para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Univesp recebe inscrições para o Vestibular 2023 até o dia 30 de março de 2023; saiba mais.