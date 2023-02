Olivia Dunne admite obsessão por alguém misterioso enquanto os links de Joe Burrow continuam

Após um período de ausência, ginasta Olivia Dunne voltou ao TikTok com um vídeo que imediatamente incendiou as mídias sociais com rumores.

Insinuando uma obsessão romântica, o deslumbrante Dunne postou um vídeo de sincronização labial.

“Eu… obcecado por você? Sim, sim, eu sou,” Dunneas legendas dos vídeos são lidas.

“Você sabe quem você é.”

Nos comentários, ela admitiu que conheceu Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrowdizendo que eles se conheceram na Louisiana State University.

A dupla também compartilha um agente e pode ter se conhecido por meio desse contato.

Em outubro, ela postou um vídeo com Toca que seus fãs adoraram enquanto a dupla dançava ao som de um hit da moda.

Não é certo que este vídeo do TikTok se referisse a Tocamas não diminuiu a especulação.