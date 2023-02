Olivia Dunne impressiona os fãs com um desempenho impressionante enquanto as ginastas da LSU garantem a vitória sobre o Alabama!

LSU ginasta Olivia Dunne não é estranho aos holofotes. Com mais 3,7 milhões de seguidores no Instagram, Dunne se tornou uma sensação nas redes sociais.

Suas apresentações no tatame atraíram uma base de fãs fervorosa que lotou as arenas e aumentou as medidas de segurança.

Dunne, que havia sido lidar com uma lesão, finalmente teve a chance de competir diante de torcedores em seu primeiro evento do ano. E ela não decepcionou.

Na sexta-feira, o jovem de 20 anos ajudou a levantar nº 8 LSU a uma vitória difícil sobre #9 Alabama por uma pontuação de 197.975-197.925. Dunne desempenhou seu papel marcando um sólido 9.825 em bares.

irmã de Dunne, Julz, se juntou ao coro de torcedores, comemorando a vitória nas redes sociais. “Não se importe com os gritos”, escreveu Julz em uma postagem no Instagram mostrando uma tela de televisão com sua irmã competindo.

As performances impressionantes de Dunne fizeram dela uma estrela, e seus encontros se tornaram um evento imperdível para os fãs de ginástica. Mas o aumento da atenção não passou despercebido. A LSU implementou novas medidas de segurança e a polícia aumentou a segurança em seus encontros.

Apesar da pressão adicional, Dunne continua focada em seu esporte. O tigres estão prontos para retornar à ação em 03 de marçoe Dunne, sem dúvida, estará procurando manter sua forma impressionante.

Dunne pede aos fãs que mostrem respeito nos encontros

Olivia Dunne foi às redes sociais para pedir aos fãs que sejam mais respeitosos ao comparecer às reuniões. Dunne, que é um dos atletas universitários mais seguidos nas mídias sociais, tem uma avaliação NIL de US$ 2,3 milhõesde acordo com On3 esportes.

Em um tweet postado em janeiro, Dunne expressou sua gratidão pelo apoio que recebeu dos fãs, mas também pediu que eles fossem atento aos outros ginastas e a comunidade da ginástica. “Eu sempre aprecio e amo o apoio de vocês, mas se você vier a um encontro, quero pedir que respeite as outras ginastas e a comunidade da ginástica, pois estamos apenas fazendo nosso trabalho”, escreveu ela.

O sucesso de Dunne dentro e fora do tatame fez dela uma atleta muito procurada no mundo dos endossos. Ela supostamente ganha cerca de $ 2 milhões de vários patrocínios, incluindo a popular marca de roupas esportivas montanha águia americana, e Planeta Combustível. Ela também é representada pela prestigiada Esportes WME agência.

Desde que entrou LSU em 2021, Dunne se destacou tanto academicamente quanto atleticamente. Ela foi nomeada para o Lista de honra acadêmica do primeiro ano da SEC iem sua temporada de estreia e foi reconhecida como uma WCGA Academic All-American. Ela também foi nomeada WCGA All-American nas barras assimétricas e, em 2022, foi mais uma vez homenageada pelo SEC por suas realizações acadêmicas.

Com seu desempenho impressionante no tatame e sua crescente influência fora dele, Dunne é um nome a ser observado no mundo dos esportes universitários.