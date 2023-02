Olivia Dunne provoca fãs no TikTok: estou obcecada por você

Olivia Dunnelevou para TikTok para lançar um novo vídeo através do qual ela revela sua obsessão por alguém ou algumas pessoas.

A superestrela da ginástica universitária provocou seus milhões de seguidores na plataforma de mídia social com um pequeno clipe.

O vídeo recebeu mais de 300.000 curtidas, além de mais de 5.000 comentários, pois os fãs enlouqueceram com Dunneconfissão de.

“Eu… obcecado por você?” Dunne disse.

“Sim… sim, eu sou. Você sabe quem você é.”

Os fãs não hesitaram em responder na seção de comentários, alguns deles alegando que era a pessoa a quem o famoso TikToker se referia.

“Ela está falando de mim, pessoal”, escreveu um fã.

Outro seguidor afirmou que “sabe disso, mas você não precisa contar a todos”.

Seus inúmeros acordos lucrativos de patrocínio fizeram Dunne um dos atletas universitários mais bem pagos do país.

Ela fez parceria com empresas como ESPN, Grubhub, Forever 21 e American Eagle.

Sete milhões de seguidores do TikTok, 3,3 milhões de usuários do Instagram e 65.800 fãs do Twitter recebem atualizações diárias sobre sua vida por meio de vários vídeos.