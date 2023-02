Olivia Dunne publica revelação de namorado há muito esperada no TikTok

Olivia Dunne é sem dúvida o mais famoso NCAA atleta feminina. A estrela da ginástica da LSU também é milionária, com um patrimônio líquido de US $ 2,3 milhões, graças à sua presença nas mídias sociais.

Depois de anos reunindo 7,2 milhões de seguidores no TikTok e 3,7 milhões no Instagram, seu status de relacionamento tem sido uma fonte de discussão entre seus fãs. E hoje, Dunne resolveu postar um namorado revelar vídeo que pode deixar os seguidores com mais perguntas do que respostas.

Vídeo de Olivia Dunne ‘bf reveling’ já tem 5 milhões de visualizações

A ginasta participou de uma tendência nas redes sociais que começou no final de 2022, chamada de ‘revelação de bf’. Nele, os usuários do TikTok aparecem sozinhos no quadro e decidem revelar seu outro significativo ou simplesmente não.

Em seu post, Dunne faz o último. Vestindo um suéter branco e shorts, o NCAA atleta olha para a câmera e abre os braços. Ela então rapidamente se vira e sai de cena. Ou negando que ela tem namorado, ou simplesmente aludindo ao fato de que ela não vai revelar.

O vídeo, com a legenda “ele é meio tímido, eu juro”, já tem 5 milhões de visualizações no TikTok e 625 mil curtidas. Há rumores de que ela tem uma queda pela estrela do Bengals e ex-LSU QB Joe Burrow, que está com a namorada de longa data Olivia Holzmacher.