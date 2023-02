Olivia Dunne responde aos inimigos do TikTok que tentam envergonhá-la

TA internet está cheia de haters. Hoje em dia, até as celebridades mais populares são alvo de pessoas mesquinhas que se divertem insultando os outros. Olivia Dunne, uma das maiores revelações do TikTok no ano passado, está descobrindo isso. Mas a ginasta, que tem uma impressionante 7,2 milhões de seguidores na plataforma de vídeo, está fazendo um trabalho valente ao enfrentar seus críticos.

Isso não ficou mais evidente do que em seu último vídeo, no qual ela respondeu diretamente a um usuário que a descreveu como “sem canhão”. Embora não possa ser garantido o que o usuário ‘Vlad’ estava se referindo, é geralmente considerado que ele era criticando sua figura, mais especificamente seus seios.

‘Livi’ deixou claro que não foi afetada pelo comentário e respondeu dizendo: “Sou uma atleta. Não sou perfeita, mas estou feliz com minha aparência. Sou abençoada o suficiente para ter uma saúde corpo que é capaz de fazer coisas incríveis :)”.

‘Trollar’ está se tornando cada vez mais prejudicial nas mídias sociais. Plataformas como Instagram ou TikTok estão repletas de indivíduos mesquinhos que não estão preocupados com o tipo de consequências que um comentário desagradável pode ter. Felizmente, no caso de Livi, parece que os odiadores não fizeram mal. Mas o mesmo não pode ser dito de outros usuários de redes sociais, que podem não ter a mesma resiliência mental do atleta.