Olivia Dunne tem sua mãe como reserva enquanto se recupera de sua lesão para se juntar à equipe de competição da LSU

Olivia Dunne ainda não competiu este ano, pois ainda está se recuperando de sua lesão no labrum, no entanto, sua mãe Katherine mostra apoio à estrela da LSU afirmando que ela está muito orgulhosa de sua filha.

Um vídeo recente postado por Katherine mostrava sua filha passando por sua rotina nas barras, no entanto, ela não participou da perda de 197.750-197.500 de LSU para Auburn. Independentemente disso, sua rotina foi ótima, embora durasse apenas 20 segundos.

Olivia Dunne legendou seu post no Instagram “Grande dia para ser um tigre”

Durante o tempo em que não pôde competir, ela esteve “em turnê”, pois as pessoas estavam ansiosas para conhecer a estrela em ascensão. Na semana passada, quando a LSU conquistou a Geórgia, ela postou uma foto citando-a como “Grande dia para ser um tigre”.

Jay Clark, que é o treinador principal da equipe LSU, falou com nola.com e compartilhou que está sentindo muito estresse por Dunne não poder ajudar a equipe e sua frustração é compreensível.

Olivia Dunne está enfrentando frustração dos fãs e teve que fazer uma declaração

No início da temporada de 2023, havia fãs que gritavam o nome de Dunne do lado de fora do Jon M. Huntsman Center em Salt Lake City em uma “cena assustadora, perturbadora e assustadora”, de acordo com Samantha Peszek, ex-ginasta que se tornou locutora. .

Dunne se dirigiu aos fãs via Twitter escrevendo “Sempre apreciarei e amarei o apoio de vocês, mas se vocês vierem a um encontro, quero pedir que respeitem as outras ginastas e a comunidade de ginástica como estamos fazendo. nosso trabalho.”

A universidade agora contratou um segurança para cuidar da segurança da equipe