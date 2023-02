Olivia Wilde e Jason Sudeikis são processados ​​por babá que teria falado sobre eles

O nome da mulher é Ericka Genaro, e ela acabou de entrar com uma ação contra os dois atores – para quem trabalhou anteriormente entre 2018 e 2021. Nos documentos, obtidos pelo TMZ, Genaro faz ainda mais alegações sobre a dinâmica durante esse período difícil da parceria. .

De acordo com ela … Olivia abandonou a casa, em geral, em 2020 – na época em que ela supostamente começou seu romance com Estilos de Harry – e foi por isso que Genaro afirma que muita pressão foi colocada sobre ela para preencher várias frentes.

Além de ser apenas a babá residente primária cuidando dos dois filhos de OW e JS … Genaro afirma que ela também começou a se tornar um ombro para Jason se apoiar – ficando depois do expediente para ele desabafar e falar sobre a situação delicada.

No entanto, Genaro diz que ela perdeu a cabeça … porque ela diz que Jason a confrontou sobre essa conversa que ela supostamente teve com Olivia, e isso aumentou a tensão na casa – como Genaro diz que sentiu que tinha que escolher um lado. Genaro diz que essa ansiedade tornou-se insuportável e que ela foi aconselhada por profissionais médicos a parar de trabalhar… basicamente, ela recebeu ordens médicas para fazer uma pausa de 3 dias no trabalho.