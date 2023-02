OMNI Brasil está EM BUSCA de profissionais

A OMNI Brasil, instituto que oferece treinamentos diferenciados com o ensino de técnicas utilizadas por grandes referências da hipnoterapia no mundo, sempre com foco na qualidade e excelência, está atrás de novos colaboradores no mercado. Dito isso, veja quais são as oportunidades disponíveis:

Analista de Marketing – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Analista de Social Media – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Tráfego Pago – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Analista Operacional e Eventos – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Consultor de Vendas – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Consultor de vendas Jr (Social Selling) – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Coordenador de Marketing – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Estágio Comercial (Inside Sales) – São Paulo – SP – Estágio.

Mais sobre a OMNI Brasil e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a OMNI Brasil, vale frisar que, com sua experiência em business e relacionamento de negócios, rapidamente conseguiu ampliar a visibilidade da empresa e, em conjunto com Hansreudi, implementar melhorias que repercutiram globalmente na OMNI Hypnosis Training Center.

Atualmente, a OMNI Brasil é considerada o instituto de hipnoterapia mais renomados do Brasil. Visando proporcionar a melhor experiência aos participantes, seus treinamentos possuem forte embasamento teórico, foco na prática, contam com turmas reduzidas e são ministrados por instrutores internacionais e nacionais rigorosamente selecionados.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo oNotícias Concursos!